Les ventes du Black Friday sont en ligne et Twitter fait la queue avec des mèmes

C’est le Black Friday après Thanksgiving, Noël approche à grands pas et la saison des fêtes s’est bien installée sur Twitter. Bien qu’il ait été populaire principalement aux États-Unis, de nos jours, les acheteurs de nombreux endroits à travers le monde participent à la frénésie du Black Friday. Les magasins proposent des offres lucratives et des remises intéressantes pour les ventes du Black Friday. Aux États-Unis, la concurrence entre les clients devient souvent assez intense. Les Twitterati retirent aujourd’hui leur chapeau à cette course hilarante qui suit Thanksgiving, un jour où tout le monde est censé être reconnaissant pour ce qu’il a déjà.

Voici les meilleurs mèmes pour vous si vous êtes un acheteur du Black Friday, un vendeur ou un piéton au hasard essayant simplement de vivre sa vie aux États-Unis.

Black Friday, chaos des jours de paie, un mois avant Noël, hystérie du sang et de l’eau, hausse des taux d’intérêt, Coupe du monde, coût des vols, les gens regardent toujours The Wife, pitbulls, être sud-africain pic.twitter.com/HOCaAktVF4— Sibongile Mafu (@sboshmafu) 25 novembre 2022

Bien que le Black Friday ne soit pas un jour férié, certains États américains le déclarent un jour férié pour les employés du gouvernement. En raison de l’augmentation des ventes due aux énormes rabais offerts par les détaillants, le lendemain de Thanksgiving devient l’un des jours les plus rentables de l’année.

Les comptables utilisent des entrées noires pour indiquer les bénéfices dans leurs livres, tandis que les entrées rouges indiquent les pertes. Ce jour-là, les hommes d’affaires voient beaucoup de gains positifs résultant en des entrées noires. Par conséquent, le jour est devenu connu sous le nom de Black Friday.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici