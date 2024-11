Les ventes d’iPhone sont en plein essor – avec ou sans Apple Intelligence

Pour couronner une semaine chargée qui a vu le déploiement des premières fonctionnalités Apple Intelligence et de plusieurs nouveaux Mac, Apple a annoncé son résultats du quatrième trimestre fiscal cet après-midi. La période comprenait des ventes très précoces de la gamme iPhone 16, offrant l’occasion d’évaluer la dynamique des derniers téléphones de l’entreprise. L’Apple Watch Series 10 et les AirPods 4 ont également été lancés au cours du trimestre. Tim Cook, PDG a déclaré à CNBC que les ventes de l’iPhone 15 étaient « plus fortes que 14 au cours du trimestre de l’année dernière, et 16 étaient plus fortes que 15 ».

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 94,9 milliards de dollars, ce qui constitue un nouveau record pour le trimestre de septembre et une hausse de 6 % sur un an. Cette bonne performance a été quelque peu atténuée par une charge unique d’impôt sur le revenu de 10,2 milliards de dollars qu’Apple a payée à l’Irlande après un long différend fiscal. Presque tous les segments de l’activité d’Apple ont également augmenté, à l’exception de la catégorie « wearables, maison et accessoires ». Les revenus de l’iPad ont augmenté de 8 % après qu’Apple a finalement introduit de nouveaux modèles d’iPad Pro et d’iPad Air au printemps.

Le premier ensemble de fonctionnalités Apple Intelligence basées sur l’IA d’Apple est principalement axé sur le résumé, les outils d’écriture et le nettoyage d’images. L’intégration de ChatGPT et la possibilité de générer des images seront disponibles avec iOS 18.2 en décembre. « Nous recevons déjà d’excellents retours de la part des clients et des développeurs et une très première statistique, qui ne représente que trois jours de données : les utilisateurs adoptent iOS 18.1 à un rythme deux fois plus rapide qu’ils ont adopté 17.1 au cours du trimestre de l’année dernière », a déclaré Cook à CNBC. .

L’iMac, le Mac Mini et le MacBook Pro ont tous été rafraîchis cette semaine avec le dernier silicium M4 d’Apple. La Mini a subi une refonte substantielle et est désormais plus petite que jamais. La rumeur dit que les éditions M4 des MacBook Air, Mac Pro et Mac Studio suivront l’année prochaine. Apple a actualisé l’iPad Mini plus tôt ce mois-ci. Ce lot de nouveau matériel, ainsi que la gamme iPhone 16 et les appareils portables, pourraient améliorer les performances d’Apple pendant le très important trimestre des vacances.

