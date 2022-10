Les ventes d’iPhone 14 Plus sont inférieures aux attentes d’Apple, selon un rapport

Un autre rapport suggère que la demande pour le nouvel iPhone 14 Plus de 6,7 pouces est en deçà des attentes d’Apple, avec un rapport payant de DigiTimes (passant par MacRumeurs) affirmant que les performances de vente médiocres de l’iPhone 14 Plus sont dues à une réponse “enthousiaste” à l’iPhone 14 Pro et ‌iPhone 14 Pro‌ Max.

À la fin du mois dernier, Bloomberg a rapporté que Apple aurait abaissé ses prévisions de ventes initiales d’iPhone 14affirmant que les fournisseurs ont reçu pour instruction de se retirer des efforts visant à augmenter l’assemblage de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus.

Le rapport fait écho à des affirmations similaires de l’analyste respecté de l’industrie Ming-Chi Kuo, qui a déclaré qu’Apple demandait aux fournisseurs de concentrer leurs efforts de fabrication sur la production de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max plutôt que sur la production de l’iPhone 14 standard en raison de la forte demande pour le haut. – fin combinés.

Kuo a déclaré qu’il s’attend à ce que les fournisseurs de composants Apple voient une augmentation des commandes de pièces pour iPhone 14 Pro en raison de la modification des efforts de fabrication, ce qui représentera une augmentation d’environ 10% des prévisions d’expédition pour les modèles iPhone 14 Pro au quatrième trimestre de 2022.

