Les ventes d’initiés d’AMC augmentent alors que le stock de mèmes augmente au milieu de la vague de vente au détail

Six d’entre eux ont divulgué leurs ventes vendredi après la clôture du marché, et un a révélé fin mai, selon InsiderScore.

Un total de neuf initiés ont vendu ce trimestre et trois ont été encaissés au premier trimestre, selon InsiderScore. Cela se compare à aucun vendeur en 2020 et à seulement trois de 2017 à 2019, a déclaré InsiderScore.

Notamment, le PDG Adam Aron, qui a rejoint la société début 2016, n’a jamais vendu ses actions AMC.

AMC a gagné plus de 120 % rien qu’en juin après une avance de 160 % en mai, poussant son rallye de 2021 à plus de 2 600 %. L’action a de loin dépassé son sommet de janvier au milieu de la manie commerciale de GameStop, atteignant un record intrajournalier de 72,62 $ la semaine dernière.

Les initiés sont tenus de déposer leurs transactions sur les actions ordinaires d’une société ainsi que sur les titres dérivés auprès de la Securities and Exchange Commission dans les deux jours ouvrables suivant la date de la transaction.

Au milieu du rallye massif de la semaine dernière, AMC a réussi à vendre rapidement 20 millions d’actions en deux transactions distinctes et a généré environ 800 millions de dollars en espèces.

« Entre ces deux transactions, nous avons levé plus de 800 millions de dollars d’argent, non pas pour remplir ma poche ou pour quiconque travaille chez AMC, mais pour mettre cet argent dans la trésorerie d’AMC pour renforcer AMC et laisser AMC faire plus de bonnes choses, faire croître l’entreprise « , a déclaré Aron dans une vidéo YouTube la semaine dernière.

Aron a indiqué qu’il souhaitait vendre jusqu’à 25 millions d’actions supplémentaires, car la société est proche de la limite du nombre d’actions en circulation autorisée par sa charte. De janvier à mai, AMC a engrangé environ 1,6 milliard de dollars en espèces grâce à la vente d’actions.

La société a environ 501 millions d’actions en circulation et environ 46 000 actions restantes pour une émission future.

— Sarah Whitten de CNBC a contribué à cette histoire.