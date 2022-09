Les ventes des couvertures emblématiques de la Baie d’Hudson soutiendront désormais un fonds pour les initiatives autochtones

Un symbole iconique mais controversé de l’histoire canadienne et du colonialisme pourrait bientôt être perçu comme un geste de réconciliation.

La Fondation La Baie d’Hudson et le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack ont ​​annoncé qu’à partir de maintenant, 100 pour cent du produit net de la vente des fameuses couvertures en laine rayée de HBC serviront à soutenir les activités culturelles, artistiques et éducatives autochtones par le biais d’un nouveau initiative appelée Oshki Wupoowane — The Blanket Fund.

“Nous ne tirerons plus jamais profit de cette couverture. Tous les bénéfices reviendront aux peuples autochtones”, a déclaré Iain Nairn, président et chef de la direction de la baie, à CBC News cette semaine.

“Nous allons faire certaines choses correctement et d’autres mal. Mais je pense que si nous avons la bonne vision, l’ambition et le bon engagement communautaire, alors nous réussirons ici et continuerons à créer un cadre de vérité et de réconciliation – pas seulement pour notre entreprise, mais pour diriger les entreprises canadiennes dans cette aventure. »

Iain Nairn, président et chef de la direction de la Baie, espère que l’initiative montre un pas de bonne foi de la part de l’entreprise sur la voie de la réconciliation. (Soumis par la Compagnie de la Baie d’Hudson)

La Fondation La Baie d’Hudson, l’organisme de bienfaisance enregistré de l’entreprise, qui lutte contre les inégalités raciales au Canada, verse une contribution de 1 million de dollars pour lancer le lancement officiel.

Tous les fonds seront administrés par le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund — un organisme de bienfaisance axé sur la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Il porte le nom de Chanie Wenjack, décédée en 1966 à l’âge de 12 ans alors qu’elle tentait de s’enfuir d’un pensionnat, et de Gord Downie, le regretté leader du groupe The Tragically Hip, qui a raconté l’histoire de Chanie dans son projet multimédia. Le Chemin Secret.

Les demandes seront acceptées par le biais de deux volets de subventions différents : un pour les organisations axées sur le renforcement des capacités et un pour les particuliers utilisant leurs subventions pour promouvoir des initiatives locales dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Sarah Midanik, présidente et chef de la direction du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, dit qu’il est significatif que HBC veuille rendre ses couvertures à points (une référence à le système de pointsqui indique la taille de la couverture) symbole de réconciliation et d’avancer ensemble.

“Utiliser un symbole aussi emblématique de l’identité canadienne est vraiment significatif”, a-t-elle déclaré.

Sarah Midanik, présidente et chef de la direction du Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack, espère que tous ceux qui achèteront désormais une couverture à points HBC comprendront mieux le rôle de l’entreprise dans le colonialisme, mais aussi son engagement à avancer dans la réconciliation. (Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack)

À l’avenir, tous ceux qui achèteront une couverture « comprendront également comment elle est utilisée pour autonomiser les communautés, les initiatives et les organisations autochtones. C’est vraiment puissant », a déclaré Midanik.

Reconnaître le passé est important, a-t-elle dit, « mais en fin de compte, nous devons nous tourner vers l’avenir et assurer la force, la résilience et le dynamisme des peuples et des communautés autochtones pour les sept prochaines générations ».

“Nous devons également commencer à faire le travail, et c’est une façon d’avancer ensemble.”

Un symbole compliqué

La couverture à points HBC a été bien des choses dans son histoire – un objet commercial précieux, un emblème du Canada dont on dit qu’il est porteur de maladies et un symbole du colonialisme, déclare Amelia Fay, conservatrice de la collection du Musée de la Compagnie de la Baie d’Hudson au Musée du Manitoba. .

“Les couvertures à points et les rayures elles-mêmes ont fini par devenir un symbole plutôt emblématique pour l’entreprise”, a-t-elle déclaré. De nombreux Canadiens associent les rayures multicolores des couvertures « comme synonymes de HBC et synonymes de… une histoire très romancée de la traite des fourrures », a déclaré Fay.

Beaucoup l’embrassent comme un symbole de l’identité canadienne, a-t-elle dit, mais “pour les autres Canadiens, ce n’est pas un symbole positif. Il y a donc ce genre de conflit”.

Bien qu’il existe une histoire orale selon laquelle les couvertures ont été utilisées pour propager délibérément la variole aux peuples autochtones, Fay a déclaré que les épidémies étaient davantage liées à de nombreuses personnes se rassemblant en contact étroit – un peu comme la pandémie actuelle de COVID-19.

Alors que les Européens étaient souvent immunisés contre la maladie, les peuples autochtones ne l’étaient pas, a-t-elle déclaré.

“Ils apportaient des couvertures et d’autres marchandises commerciales. Ils se rassemblaient dans de très petites pièces mal ventilées et lorsqu’ils partaient, tout à coup, la communauté tombait malade de la variole – de nombreuses personnes mourraient.

“Et donc la perception était que c’était lié aux couvertures elles-mêmes. Mais en fait, ce n’est pas lié aux couvertures.”

Une couverture à points emblématique de HBC au Musée du Manitoba. Les points de laine teints à l’indigo indiquent la taille de la couverture. Par exemple, deux points conviendront à un lit simple. Pour un roi, vous auriez besoin d’une couverture à quatre points. (Tyson Koschik/CBC)

Fay a déclaré qu’elle était heureuse d’entendre parler du lancement d’Oshki Wupoowane, affirmant que cela montre que HBC reconnaît son rôle dans le colonialisme. C’est un geste important de la part d’un chef d’entreprise, a-t-elle déclaré.

“Il y aura des critiques et je pense qu’il y a encore des choses pour lesquelles vous pouvez critiquer l’entreprise et beaucoup d’autres institutions au Canada. Il y a encore tellement de travail à faire.… Nous ne pouvons pas simplement porter des chemises orange un jour et en rester là », a-t-elle dit.

Mais “des étapes vers la reconnaissance de la vérité sur ce qui s’est passé dans le passé et la vérité sur la façon dont cela se poursuit aujourd’hui … [are] progresse encore, et le progrès est bon.”

Le Downie & Wenjack Fund commencera à accepter les candidatures pour Oshki Wupoowane – The Blanket Fund au début de l’année prochaine. La première série de subventions devrait être attribuée en septembre 2023.