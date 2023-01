Les ventes de voitures Tesla ont augmenté de 18 % au dernier trimestre

Les problèmes de Tesla incluent la forte augmentation des cas de Covid en Chine qui pèse sur la demande et oblige l’entreprise à suspendre la production dans sa plus grande usine, à Shanghai. La société est également confrontée à une concurrence plus intense de la part des constructeurs automobiles traditionnels tels que Ford, General Motors et Volkswagen, et à un affaiblissement de la demande des consommateurs à mesure que les taux d’intérêt augmentent. Les temps d’attente pour les modèles Tesla ont diminué, et la société a réduit les prix des voitures en Chine et offert des incitations aux acheteurs aux États-Unis.

La valeur des actions de Tesla a chuté cette année alors que les investisseurs perdent confiance dans le vœu de M. Musk selon lequel la société vendrait deux fois plus de voitures que Toyota, le plus grand constructeur automobile au monde en volume, d’ici la fin de la décennie.

La Chine, le plus grand marché automobile du monde, est au centre des préoccupations des investisseurs. Le constructeur chinois BYD a dépassé Tesla dans les ventes de véhicules électriques en Chine, jetant un doute supplémentaire sur la capacité de M. Musk à dominer le monde dans l’industrie automobile. Tesla a dû arrêter à plusieurs reprises sa production en Chine en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de l’augmentation des cas de Covid.

La semaine dernière, M. Musk a tenté de rassurer les employés de Tesla, leur disant de ne pas se fixer sur le cours de l’action et réitérant les affirmations selon lesquelles le constructeur automobile deviendrait l’entreprise la plus précieuse au monde, a rapporté Reuters.

La croissance des ventes de Tesla dépasse tout concurrent majeur en termes de pourcentage. La société fait également partie des constructeurs automobiles les plus rentables au monde et installe de nouvelles usines au Texas et en Allemagne.