Les ventes de voitures électriques grimpent en flèche malgré les pénuries

Des entreprises comme Tesla, Ford Motor et Volkswagen auraient pu livrer plus de voitures électriques si elles avaient pu les construire plus rapidement. Les constructeurs automobiles ont dû faire face à des pénuries de semi-conducteurs, encore plus indispensables aux voitures électriques qu’aux véhicules à essence, tandis que les prix du lithium et d’autres matières premières nécessaires aux batteries ont grimpé en flèche.

Les véhicules qui fonctionnent avec des batteries représentaient 5,6 % des ventes de voitures neuves d’avril à juin, encore une petite tranche du marché mais deux fois plus qu’il y a un an, selon Cox Automotive, une société de conseil du secteur. Dans l’ensemble, les ventes de voitures neuves ont diminué de 20 %.

Les Américains achètent des véhicules électriques à un rythme record, sans se laisser décourager par la hausse des prix et les longues attentes de livraison, une indication supplémentaire que le crépuscule du moteur à combustion interne se profile à l’horizon.

Dans le même temps, la popularité des véhicules électriques a pris l’industrie par surprise et a révélé des lacunes qui pourraient ralentir la transition vers l’alimentation par batterie, considérée comme essentielle pour contenir le changement climatique.

L’une des leçons pour Ford et les autres constructeurs automobiles est que le passage aux véhicules électriques les oblige à refaire fondamentalement leur usine et leurs réseaux d’approvisionnement. Pour faire la transition, ils ont commencé à souscrire aux fabricants de batteries avancées, par exemple, et traitent directement avec les sociétés minières pour obtenir des matières premières rares. Ford prévoit un complexe de 5,6 milliards de dollars près de Memphis pour construire des véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles et les fournisseurs ont annoncé leur intention d’investir plus de 500 milliards de dollars dans le monde jusqu’en 2026 pour moderniser leurs réseaux d’usines et leurs chaînes d’approvisionnement, selon AlixPartners, un cabinet de conseil. Mais il faudra plusieurs années pour que la capacité de fabrication réponde à la demande.

Le manque de chargeurs publics est un autre obstacle, en particulier pour les habitants des appartements qui manquent de garages ou d’allées privées où ils peuvent se brancher. De nombreuses entreprises se font concurrence pour construire des réseaux, et l’administration Biden fournit des fonds, mais elles rattrapent leur retard.