LONDRES: Les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables dans l’Union européenne ont presque triplé pour atteindre plus d’un million de véhicules l’année dernière, représentant plus de 10% des ventes totales, ont montré des données jeudi.

La hausse des ventes montre que les véhicules électrifiés deviennent des produits de plus en plus courants après des années d’être un marché de niche et cela est arrivé à un moment où les ventes globales de voitures dans l’UE ont chuté de près de 24% à 9,9 millions en raison des verrouillages de COVID-19.

Les données publiées par l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) ont montré que les ventes d’hybrides entièrement électriques et rechargeables ont bondi à 1,046 million de véhicules contre 387808 en 2019.

Les ventes de voitures hybrides autochargeables ont grimpé de 59% à 1,182 million l’an dernier, tandis que les ventes de véhicules à essence et diesel ont chuté de 37% et 32% respectivement, selon les données. Les voitures à essence sont toutefois restées le plus gros vendeur, représentant 48% de toutes les ventes de l’UE.

En plus de respecter les nouveaux objectifs d’émissions de carbone de l’UE, les constructeurs automobiles ont bénéficié de subventions gouvernementales pour les véhicules électriques dans le cadre de programmes de relance pandémique, en particulier en France et en Allemagne.

Les ventes de véhicules entièrement électriques ont plus que doublé pour atteindre 538 772 contre 247 854 un an plus tôt.