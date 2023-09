Les ventes de voitures au Royaume-Uni augmentent pour le 13ème mois consécutif ; les acheteurs touchés par la « lésineflation » – business live

« La meilleure chose que je puisse faire dans ces circonstances est d’avancer ma retraite et de passer le relais à Vanessa. [Hudson, Qantas’s managing director] et la nouvelle équipe de direction maintenant, sachant qu’ils feront un excellent travail.

« Les acheteurs peuvent repérer un emballage plus petit ou un prix plus élevé avant d’arriver à la caisse, mais il est peu probable qu’ils remarquent un changement de recette avant d’avoir acheté le produit et de l’avoir goûté.

« [It] rend également plus difficile l’accès aux services bancaires en face à face – ce qui est particulièrement important pour les clients les plus vulnérables.

Cela signifie que près des trois cinquièmes du réseau auront disparu depuis 2015, ce qui rendra les opérations bancaires plus difficiles pour les clients des zones plus rurales ou qui n’ont pas adopté les services bancaires électroniques.

En parlant de banques… Plus d’une succursale bancaire britannique sur huit ouverte début 2023 aura fermé d’ici décembre, rapporte le Financial Times ce matin .

En réponse à ces exigences, il est nécessaire et proportionné que les banques demandent aux détenteurs du pouvoir davantage d’informations sur les sources de richesse et les liens financiers, par exemple. Mais un niveau d’enquête approprié ne devrait pas ressembler à l’équivalent financier de quelqu’un fouillant dans votre poubelle. Nous avons entendu dire que c’est souvent le cas, en particulier pour les familles de personnalités politiques.

Le Royaume-Uni fait partie des plus de 200 pays et juridictions qui ont adhéré à des contrôles financiers supplémentaires sur les personnalités de haut rang de la vie publique, connues sous le nom de personnes politiquement exposées. Ici, le Parlement a inscrit ces normes dans la loi.

En écrivant Dans le Daily Telegraph d’aujourd’hui, Pritchard affirme que la FCA prendra des mesures si elle constate que les banques et autres sont « plus basées sur des cases à cocher que sur des risques » dans leur approche des PPE.

Des chiffres distincts de Barclays ont montré que les pharmacies et les magasins de produits de santé et de beauté ont bénéficié des achats effectués avant les vacances, avec une hausse des ventes de 5,2% probablement due aux vacanciers achetant de la crème solaire et d’autres articles de toilette pour leurs voyages.

il y a 55 min 02h37 HAE Les consommateurs signalent une « lésineflation » de la qualité des aliments et des boissons des supermarchés

Les consommateurs britanniques souffrent d’une crise de « skimpflation », car les fabricants déclassent les ingrédients de certains produits alimentaires et boissons.

Plus de la moitié des Britanniques interrogés par Barclaycard ont déclaré que certains des produits alimentaires et des boissons qu’ils achètent ont été déclassés en termes de qualité ou de quantité d’ingrédients de première qualité, mais coûtent toujours le même prix, voire plus, qu’avant.

Au sein de ce groupe, les exemples de skimpflation les plus fréquemment cités comprennent les chips (44 pour cent), les bonbons et le chocolat (43 pour cent) et les gâteaux et biscuits (36 pour cent).

Un cinquième d’entre eux estiment également que les plats à emporter (22 pour cent) et les repas au restaurant (20 pour cent) diminuent en qualité sans baisse de prix correspondante.

Barclaycard rapporte également que cette tendance continue s’étend également aux produits non alimentaires, tels que les vêtements, le papier toilette, les articles de toilette et les cosmétiques.

Les producteurs alimentaires et non alimentaires ont été frappés par la hausse des coûts des intrants au cours des 18 derniers mois, les incitant à se tourner vers des matières premières moins chères.

Ils ont également réduit la taille de certains articles – une pratique connue sous le nom de « Shrinkflation ». Le chocolat, les chips et les paquets de biscuits restent les principaux produits identifiés comme impactés par cette tendance continue.

Barclays rapporte également que les dépenses des consommateurs par cartes ont augmenté de 2,8 % sur un an en août. C’est en dessous du taux d’inflation (6,8 % en juillet), ce qui indique que les acheteurs ont moins acheté.

Esmé Harwood, directeur à Barclaysexplique :