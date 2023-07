Les ventes de véhicules neufs de Stellantis bondissent de 6,4 % au deuxième trimestre

DETROIT – La hausse des ventes de la fourgonnette Chrysler Pacifica et des VUS Jeep Compass et Dodge Durango a poussé Stellantis’ ventes de véhicules neufs aux États-Unis au deuxième trimestre en hausse de 6,4 % par rapport à l’année précédente.

La hausse est un autre signe du rebond de la demande de véhicules neufs, alors que les stocks de voitures et de camions s’améliorent par rapport à des niveaux historiquement bas pendant la pandémie de coronavirus et les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

L’augmentation des ventes de Stellantis devrait être parmi les plus faibles du deuxième trimestre, selon les prévisionnistes de l’industrie automobile qui prévoient que les ventes de l’industrie ont augmenté de 16% à 18% pendant cette période par rapport à l’année précédente.

« Nous avons constaté une augmentation de la demande ce trimestre alors que les conditions du marché continuent de s’améliorer et que notre réseau de concessionnaires procède aux ajustements nécessaires pour stimuler la croissance des ventes de nos portefeuilles de marques », a déclaré Jeff Kommor, responsable des ventes de Stellantis aux États-Unis. sortie lundi.

Les actions de Stellantis ont augmenté d’environ 1,5 % après la nouvelle.

Les ventes du Durango ont plus que triplé par rapport aux résultats médiocres du deuxième trimestre de 2022, tandis que les ventes de la fourgonnette Pacifica ont bondi de 40 % et les ventes du Jeep Compass ont augmenté de 28 %. La plupart des autres véhicules de la société ont connu une baisse des ventes par rapport à l’année précédente.

Stellantis a annoncé des ventes de 434 648 véhicules au deuxième trimestre, contre 408 521 voitures et camions un an plus tôt.

Cox Automobile a récemment augmenté ses ventes de véhicules neufs pour l’ensemble de l’année devraient atteindre 15 millions pour l’ensemble de l’industrie, soit un gain de près de 8 % par rapport à 2022, lorsque les ventes se sont terminées à 13,9 millions en raison de faibles niveaux de stocks et de prix de transaction gonflés.

Les résultats de Stellantis surviennent après que d’autres constructeurs automobiles traditionnels ont annoncé une augmentation des ventes au deuxième trimestre et que les constructeurs de véhicules électriques Tesla et Rivien a annoncé des livraisons qui ont dépassé les attentes trimestrielles des analystes.

Moteur Honda et Moteur Nissan lundi, les deux ont annoncé des augmentations à deux chiffres des ventes au deuxième trimestre d’environ 45% et 33%, respectivement, par rapport à l’année précédente. Moteur Hyundai a déclaré samedi que ses ventes d’avril à juin avaient augmenté d’environ 14% par rapport à l’année précédente.

D’autres constructeurs automobiles tels que Moteurs généraux et Moteur Ford devraient publier les ventes du deuxième trimestre plus tard cette semaine.