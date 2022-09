Les ventes de véhicules neufs de Ford ralentissent en août, conformément aux attentes

DETROIT – Ford Motor a déclaré vendredi que ses ventes aux États-Unis le mois dernier avaient augmenté à deux chiffres par rapport à l’année précédente, mais qu’elles étaient en baisse d’environ 4% par rapport au mois précédent, alors que l’entreprise et l’industrie automobile continuent de gérer d’importants problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Le constructeur automobile de Detroit a annoncé des ventes en août de 158 088 véhicules neufs aux États-Unis, soit une augmentation de 27 % par rapport à août 2021, lorsque la production et les ventes de l’entreprise ont été considérablement affectées par une pénurie de puces à semi-conducteurs. Les ventes du mois dernier ont diminué de 3,6 % par rapport à juillet, y compris une baisse de 8 % de ses camionnettes de la série F.

Ces ventes étaient toutefois conformes aux attentes des analystes. La société a déclaré que sa marque Ford était la marque la plus vendue aux États-Unis pour un deuxième mois consécutif.

Les ventes des camionnettes rentables de la série F de Ford ont augmenté de 1,7 % pour le mois à partir d’août 2021, mais ont baissé de 10,7 % pour les huit premiers mois de l’année par rapport à la même période l’an dernier. La société a vendu 6 842 modèles de son pick-up F-150 Lightning tout électrique au 31 août, dont 2 373 véhicules le mois dernier.

“La série F était le camion le plus vendu en Amérique, le camion hybride le plus vendu et le camion électrique le plus vendu avec le F-150 Lightning en août. Le portefeuille global de véhicules électriques de Ford a quadruplé en juillet, tout en conquérant des concurrents à un rythme plus de 60 % », a déclaré Andrew Frick, vice-président des ventes, de la distribution et des camions chez Ford, dans un communiqué.

Les ventes de véhicules électriques de Ford en 2022 ont totalisé plus de 36 500 unités jusqu’en août. Cela comprenait des ventes d’environ 5 900 véhicules en août, soit 23 % de moins que le mois précédent, mais en hausse de plus de 300 % par rapport à il y a un an.

Depuis le début de l’année, les ventes de tous les véhicules Ford, y compris sa marque de luxe Lincoln, ont totalisé plus de 1,2 million d’unités jusqu’en août, soit une baisse de 0,2 % par rapport à il y a un an. À la fin du mois dernier, le stock de véhicules américains du constructeur automobile, y compris le stock des concessionnaires et les véhicules en transit, était d’environ 259 000 unités, contre 245 000 en juillet.

JD Power et LMC Automotive estiment que le mois dernier, les ventes totales de véhicules neufs aux États-Unis ont dépassé 980 000 unités, soit 2,6 % de moins qu’en août 2021 – le premier mois où les stocks de véhicules de l’industrie automobile ont été considérablement touchés par une pénurie continue de puces à semi-conducteurs.

RBC Capital Markets a déclaré que le taux annualisé désaisonnalisé, ou SAAR, pour les véhicules neufs était de 13,4 millions, légèrement supérieur à ses prévisions de 13,2 millions et conforme aux 13,5 millions de juillet. Le SAAR est une mesure étroitement surveillée par les analystes et les investisseurs.