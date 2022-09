Les ventes de véhicules électriques (VE) devraient atteindre un niveau record en 2022, selon l’AIE

Dans une annonce accompagnant sa mise à jour sur le suivi des progrès en matière d’énergie propre, l’AIE a déclaré qu’il y avait eu “des signes encourageants de progrès dans un certain nombre de secteurs”, mais a averti que “des efforts plus importants” étaient nécessaires pour mettre le monde “sur la bonne voie pour atteindre des émissions nettes nulles”. vers le milieu de ce siècle.

“Les domaines qui ne sont pas sur la bonne voie comprennent l’amélioration de l’efficacité énergétique des conceptions de bâtiments, le développement d’un chauffage urbain propre et efficace, l’élimination progressive de la production d’électricité au charbon, l’élimination du torchage du méthane, le passage de l’aviation et du transport maritime à des carburants plus propres et la production de ciment, de produits chimiques et d’acier plus propre. “, a déclaré l’AIE.

Dans l’ensemble, le reste de l’image est plus difficile. L’AIE a noté que 23 domaines n’étaient “pas sur la bonne voie” et que 30 autres étaient considérés comme nécessitant davantage d’efforts.

Malgré les perspectives des véhicules électriques, l’AIE a noté séparément qu’ils n’étaient “pas encore un phénomène mondial. Les ventes dans les pays en développement et émergents ont été lentes en raison de coûts d’achat plus élevés et d’un manque de disponibilité des infrastructures de recharge”.

L’AIE a déclaré que les véhicules électriques et l’éclairage – où plus de 50% du marché mondial utilise désormais la technologie LED – étaient “pleinement sur la bonne voie pour leurs jalons de 2030” dans son scénario net zéro d’ici 2050.

Dans un communiqué publié jeudi, le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, s’est montré prudemment optimiste. “Il y a plus de signes que jamais que la nouvelle économie mondiale de l’énergie progresse fortement”, a-t-il déclaré.

“Cela réaffirme ma conviction que la crise énergétique mondiale actuelle peut être un tournant vers un système énergétique plus propre, plus abordable et plus sûr”, a-t-il ajouté.

“Mais cette nouvelle analyse de l’AIE montre la nécessité d’efforts plus importants et soutenus dans toute une gamme de technologies et de secteurs pour garantir que le monde puisse atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques.”

Le rapport de l’AIE arrive à un moment où le débat et la discussion sur les objectifs climatiques et l’avenir de l’énergie sont devenus de plus en plus féroces.

Cette semaine, le secrétaire général de l’ONU a déclaré que les économies développées devraient imposer une taxe supplémentaire sur les bénéfices des entreprises de combustibles fossiles, les fonds étant détournés vers les pays touchés par le changement climatique et les ménages aux prises avec la crise du coût de la vie.

Dans un large discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, Antonio Guterres a décrit l’industrie des combustibles fossiles comme “se régalant de centaines de milliards de dollars de subventions et de bénéfices exceptionnels alors que les budgets des ménages diminuent et que notre planète brûle”.