Les ventes de touristes dans l’espace Blue Origin approchent les 100 millions de dollars

La fusée New Shepard Blue Origin se prépare à décoller de la rampe de lancement transportant Jeff Bezos avec son frère Mark Bezos, Oliver Daemen, 18 ans, et Wally Funk, 82 ans, se préparent à être lancés le 20 juillet 2021 à Van Horn, Texas.

VAN HORN, Texas – La société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, a vendu pour près de 100 millions de dollars de billets pour de futurs vols de passagers, a annoncé mardi le fondateur milliardaire.

« La demande [for people to fly on trips to the edge of space] est très, très élevé », a déclaré Bezos lors de la présentation de Blue Origin après son premier vol en équipage.

La société n’a pas divulgué le prix des sièges sur sa fusée New Shepard. La seule indication de la structure tarifaire de Blue Origin est une vente aux enchères publique que la société a organisée pour un siège sur son premier vol avec Bezos, qui a coûté 28 millions de dollars. C’est plusieurs fois la fourchette de 200 000 $ à 500 000 $ que le concurrent du tourisme spatial suborbital de Blue Origin, Virgin Galactic, a vendu des sièges sur ses futurs vols.