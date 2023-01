Les ventes de Tesla en Chine s’effondrent alors que la concurrence s’intensifie

La Chine est considérée comme la clé des ambitions mondiales de Tesla. Contrairement aux États-Unis et en Europe, les ventes globales d’automobiles continuent d’augmenter car de nombreuses personnes ne possèdent pas de voiture ou ne possèdent qu’un seul véhicule. Le gouvernement chinois a fortement encouragé la possession de véhicules électriques comme solution à la pollution atmosphérique urbaine, bien qu’il ait récemment réduit les subventions.

“Lorsque vous n’êtes pas actif sur le plus grand marché du monde, vous n’êtes nulle part”, a déclaré Axel Schmidt, directeur général senior d’Accenture qui supervise la division automobile de la société de conseil, avant la publication des chiffres de vente.

L’usine de Tesla à Shanghai est considérée comme l’une des usines les plus efficaces de l’entreprise et fournit des voitures à l’Europe et à d’autres parties de l’Asie en plus de la Chine. L’usine a été forcée de fermer à plusieurs reprises en 2022 en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de fermetures pandémiques.

Il y a également eu des signes que Tesla souffrait d’un ralentissement de la demande pour ses produits en Chine. La société a réduit les prix de ses véhicules et annonce sur son site Web que les véhicules peuvent être livrés en aussi peu qu’une semaine, contrairement aux temps d’attente de plusieurs mois l’an dernier.

Elon Musk, le directeur général de Tesla, a courtisé le gouvernement chinois, suggérant, par exemple, que Taïwan devienne une zone administrative spéciale de la Chine afin de céder plus de contrôle à Pékin. Pourtant, les analystes disent que Tesla pourrait être vulnérable aux tensions politiques entre les États-Unis et la Chine.