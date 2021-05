Les ventes de Tesla en Chine chutent de 27% en avril par rapport à mars

Les chiffres sont proches de ceux divulgués par BYD lui-même, qui a déclaré plus tôt ce mois-ci avoir vendu 25 034 voitures particulières à énergie nouvelle en avril.

La baisse des ventes de Tesla est survenue au milieu d’une baisse globale de 12% d’un mois à l’autre en avril pour les voitures particulières à énergie nouvelle en Chine, selon l’association. La catégorie comprend les voitures purement électriques et hybrides.

Tesla ne divulgue pas les livraisons mensuelles par pays. L’entreprise a livré 184 800 voitures dans le monde au cours du premier trimestre.

Les chiffres rendus publics indiquent que la Chine est en train de devenir un marché de plus en plus important pour Tesla. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars dans le pays au cours du premier trimestre, représentant 29% des ventes mondiales de la période. C’est une augmentation par rapport à 21% pour l’ensemble de 2020.

Pendant ce temps, la presse négative a augmenté pour Tesla en Chine. Au cours des derniers mois, des rapports locaux sur des pannes de freins, des collisions et des explosions Tesla se sont multipliés et ont attiré l’attention des régulateurs. Mardi, Reuters a rapporté, citant des sources, que Tesla avait interrompu ses projets d’achat de terres et d’agrandissement de son usine de Shanghai.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le rapport ou les chiffres de l’association. Les actions ont chuté d’environ 1,9% du jour au lendemain et sont en baisse d’environ 12% pour l’année jusqu’à présent.

Pour l’avenir, l’association des voitures particulières a souligné que la capitale, Pékin, publiait ce mois-ci 60000 nouvelles plaques d’immatriculation pour les véhicules à énergie nouvelle, ce qui devrait aider les ventes des récents lancements sur le marché tels que les modèles Y et Aion Y de Tesla, produits par une nouvelle marque d’énergie. issu du constructeur automobile public chinois GAC.