Les ventes de tablettes en Inde ont augmenté de 14,7% en 2020 en raison de la demande d’apprentissage en ligne

L’International Data Corporation (IDC) a publié son analyse des ventes de tablettes en Inde pour 2020, révélant une croissance impressionnante de 14,7%, totalisant 2,8 millions d’unités. La demande concernait principalement les tablettes de moins de 200 $ – plus de la moitié des expéditions totales se situant dans cette fourchette de prix.

Lenovo est resté le leader en 2020 devant Samsung et Apple, mais a perdu une grande partie de son avance. La société a enregistré une baisse de 15% de ses ventes globales, tandis que Samsung a progressé de 157%. La part de marché de l’iPad est restée similaire à 2019, avec une légère baisse du nombre total d’unités.

Le fournisseur iBall était troisième en 2019, mais en raison d’un problème d’approvisionnement, les gens se sont détournés de la marque indienne locale, ce qui a entraîné une baisse de 70% des ventes. Huawei a réussi à tripler ses ventes, mais les chiffres n’étaient toujours pas impressionnants alors que la société chinoise occupait la cinquième place.

Les utilisateurs voulaient peut-être des tablettes bon marché pour l’apprentissage en ligne, mais le segment des 300 $ et plus a également connu une croissance impressionnante de 72,3% – les tablettes les plus demandées dans cette gamme de prix étaient la Galaxy Tab S6 Lite et l’iPad 10.2 ”, a ajouté IDC.

La source