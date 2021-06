Les ventes de swag d’Elizabeth Holmes montent en flèche en ligne

En ce qui concerne la célébrité et l’infamie, l’ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, a apparemment accaparé le marché.

Les vendeurs sur Internet encaissent des tasses, des t-shirts et même des rideaux de douche dans les semaines précédant le début de son procès pour fraude criminelle en août.

Un examen des magasins en ligne montre plus de 50 listes de produits Holmes et Theranos sur Etsy, Poshmark, eBay et Redbubble.

L’un des articles les plus uniques est ce qui est présenté comme une authentique blouse de laboratoire Theranos répertoriée pour 17 000 $.

Holmes, autrefois chérie de la Silicon Valley, est confrontée à une fraude par fil fédérale et à un complot visant à commettre des accusations de fraude par fil en rapport avec des investisseurs, des patients et des médecins prétendument trompés au sujet de la technologie de test sanguin de son entreprise.

Pourtant, les clients s’extasient sur leurs achats de produits sur les réseaux sociaux.

Dans un TikTok, on voit une jeune femme posant dans un miroir portant un t-shirt rose qui dit « Elizabeth Holmes est ma #GirlBoss ».

Un autre TikToker montre une tasse avec Holmes d’un côté et Theranos de l’autre. Elle dit « Je souhaite vraiment qu’Elizabeth Holmes ait un MLM pour pouvoir le rejoindre. » Un MLM est une opération de marketing à plusieurs niveaux controversée qui, selon la Federal Trade Commission des États-Unis, peut être un système pyramidal.

Et un autre sort un t-shirt d’un paquet en proclamant : « Vous êtes tous ici. La reine de Theranos, Elizabeth Holmes. »

Une recherche sur Instagram et Twitter montre également des clients posant avec leur marchandise.

Holmes, qui est enceinte et doit arriver le mois prochain, risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable. Elle a plaidé non coupable aux accusations. Avant la chute de Theranos, son image était apparemment partout, la faisant même atterrir sur la couverture de Forbes.

Aujourd’hui, malgré une image dégradée et un essai de 13 semaines à venir, sa marque est toujours apparemment populaire.

« Cela ne me surprend pas, Elizabeth Holmes était une personne très inspirante », déclare Mark Macias, fondateur de Macias PR. « Elle était la plus jeune femme milliardaire, auto-entrepreneure et même si nous avons découvert qu’il s’agissait d’une fraude présumée, elle a vendu quelque chose de révolutionnaire. »

Anthony, propriétaire de la boutique Etsy « Finance Memes », affirme que les ventes de ses produits liés à Holmes ont augmenté depuis février. Anthony a demandé à CNBC de ne pas utiliser son nom de famille de peur de compromettre son emploi.

« Vous le voyez avec Wall Street Bets – les gens aiment parler de combien ils ont perdu », a déclaré Anthony. « Il y a une obsession pour la fraude, le jeu et la prise de risques. Tout le monde aime un bon méchant. »

Une tasse qui dit « Theranos Early Investor » est l’article le plus populaire de sa boutique Etsy, dit Anthony. « C’est un peu plus discret, tu peux le ranger dans ton tiroir quand ton patron passe. » Anthony dit qu’il a eu plus de 200 visites sur la tasse au cours des derniers mois.

« Il y aura toujours des gens en marge, qui voudront s’exprimer, affronter l’establishment et leur montrer du doigt », a déclaré Macias. Pourtant, prévient-il, « si vous voulez avoir une marque durable, il vaut mieux être célèbre. L’infamie est courte, elle peut ruiner et détruire une marque. »

Pour Holmes, quelle que soit l’image qu’elle projette, elle est éternelle.

Comme James Surowiecki, un chroniqueur de MSNBC, l’a écrit dans un article récent, « en montant et en descendant, une chose à propos d’Elizabeth Holmes est restée constante : les gens sont fascinés par elle ».

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.