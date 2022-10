Les ventes de superyachts montent en flèche malgré les pourparlers sur la récession

Le monde est en ébullition. Le spectre d’un conflit mondial pointe à l’horizon. Les prix de l’énergie pèsent sur des millions de personnes. COVID persiste. Mais à Monaco, lors de l’événement le plus glamour du monde du yachting, c’est comme d’habitude.

Cette semaine, des superyachts d’une valeur combinée d’environ 3,8 milliards de dollars se sont réunis dans les eaux azur de la petite principauté européenne pour le 31e Monaco Yacht Show annuel. Et aucune anxiété géopolitique ne pourrait ternir le faste.

“Tous les bateaux sont là”, a déclaré Johan Pizzardini, responsable de la communication et des médias du Monaco Yacht Show à CNN Travel à la veille de la grande finale de l’événement de quatre jours. Quelque 118 superyachts figuraient parmi les navires de luxe exposés dans le port Hercule du pays.

La foule des superyachts était également en force.

Le salon est spécifiquement dédié au marché des superyachts. Chaque année, en temps normal, environ 30 000 personnes descendent sur ce petit pays de la Riviera méditerranéenne pour voir le spectacle étonnant de certains des superyachts les plus grands et les plus chers du monde réunis en un seul endroit.

Et si l’événement est sans aucun doute l’occasion pour les riches propriétaires de bateaux de se laisser aller dans un espace sûr, à l’écart du monde des non-propriétaires de yachts, c’est aussi l’occasion de faire du shopping pour encore plus d’opulence océanique.

Il s’agit, comme le reconnaît Pizzardini, d’un “marché de niche”. Mais un qui montre peu de signes de ralentissement, malgré des temps agités. Il y a environ 40 yachts de luxe flambant neufs cette année, dont l’immense AHPO de 115,1 mètres, le plus grand superyacht jamais exposé ici.

Certains des immenses yachts lançant leurs amarres, dont le Rio de 62 mètres du constructeur naval italien CRN et le Kinda de 50 mètres de Tankoa Yachts, appartiennent à des acheteurs de yachts pour la première fois.

Cela reflète une tendance croissante qui s’est développée de manière significative pendant la pandémie, lorsqu’un grand nombre de nouveaux acheteurs ont choisi de devenir gros plutôt que de progresser à partir d’un yacht plus petit.

“Ce [the pandemic] inspiré des gens qui pensaient toujours à acheter un yacht », a déclaré à CNN Travel Bob Denison, président et fondateur de la société de courtage de yachts Denison Yachting, basée à Fort Lauderdale, qui a quatre bateaux exposés au salon.

“Les gens pensent, ‘nous n’allons pas attendre 10 ans.’ Ils sortaient de nulle part et achetaient un (yacht) de 60 mètres.

“Nous voyons encore beaucoup de cela, et je pense que c’est quelque chose qui va continuer. Les gens franchissent le pas.”

Pizzardini a également noté un changement dans les attitudes des acheteurs potentiels de superyachts à la suite de la pandémie mondiale.

“Nous avons connu une période de carpe diem au cours de laquelle des clients potentiels qui hésitaient à louer ou à acheter un yacht depuis des mois ou des années, se disaient : ” D’accord, dans cette période d’incertitude, j’ai besoin de profiter de la vie “, dit-il.

S’il ne fait aucun doute que les sanctions imposées à la Russie suite à son invasion de l’Ukraine, qui ont entraîné le gel temporaire de certains des superyachts les plus grands et les plus chers au monde, ont eu un certain impact sur l’industrie, la demande reste très forte.

Arthur Brouwer, directeur général du chantier naval néerlandais Heesen, note que “les carnets de commandes sont assez pleins” dans tous les domaines malgré des éléments d’incertitude mondiale, en raison de la “poussée post-Covid”.

En fait, le carnet de commandes mondial 2022 de Boat International indiquait que 1 024 superyachts étaient en construction ou en commande en 2022, soit une augmentation de 24 % par rapport à l’année précédente, avec une augmentation de 10,5 % des commandes pour ceux mesurant 45 mètres et plus.