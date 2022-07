Les ventes de serviettes au Brésil émergent pour se moquer de la méfiance à l’égard des sondages

Profitant du scepticisme des sondeurs avant les élections d’octobre, certains vendeurs de rue ont commencé à utiliser des tableaux de bord pour suivre les ventes de serviettes portant les visages de Bolsonaro d’extrême droite et de son rival, l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva du Parti des travailleurs de gauche.

Les planches sont devenues une sensation sur les réseaux sociaux ces derniers jours. La tendance est surnommée DataToalha, un jeu de mots faisant allusion au sondeur le plus en vue du pays, Datafolha (« toalha » est le mot portugais pour serviette.)

Mercredi, sur un stand du centre-ville de Rio de Janeiro, da Silva menait 43 à 5. Le vendeur Jose Lucas da Silva, 28 ans, a déclaré que les ventes avaient grimpé en flèche et que son tableau de bord attirait les foules et les commentaires des passants.

Si ces ventes étaient un baromètre solide de l’intention des électeurs, elles indiqueraient une marge de victoire encore plus large pour da Silva que les enquêtes Datafolha. Son dernier sondage, réalisé en juin, montre l’ancien président à près de 50 %, contre 28 % pour Bolsonaro. L’enquête de deux jours auprès de 2 556 personnes avait une marge d’erreur de 2 points de pourcentage.

Les analystes politiques ont déclaré que l’écart se réduira à mesure que l’inflation ralentira et que le gouvernement commencera à verser les prestations sociales récemment approuvées.

Bolsonaro a mis en doute la fiabilité des sondages. Il s’est moqué d’un sondage Datafolha l’année dernière qui indiquait que da Silva obtiendrait près de 60% des voix lors d’un second tour contre lui.

Ses électeurs lisent le même livre de cantiques. Selon une enquête menée en mai par l’Université fédérale de Rio de Janeiro et Novelo Data, des groupes soutenant la réélection de Bolsonaro ont diffusé des informations trompeuses sur les chaînes WhatsApp, Telegram et YouTube, cherchant à ternir la réputation des instituts de sondage. Les chercheurs ont surveillé plus de 2 000 groupes de médias sociaux pendant plusieurs mois.