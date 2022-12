Les ventes de Samsung Galaxy S22 n’atteindront pas l’objectif de 30 millions de ventes, les pliables également en déclin

La série Galaxy S22 devait renforcer la position de Samsung en tant que fabricant de premier plan, mais les ventes n’ont pas atteint leur objectif. Selon des sources coréennes, Samsung a augmenté l’ASP (prix de vente moyen) de ses appareils de seulement 2 %, tandis qu’Apple a enregistré une hausse de 7 %.

Les médias locaux et les analystes ont souligné que Samsung pourrait perdre son image premium à l’étranger, car le modèle le plus vendu était le Galaxy A12 super abordable, tandis que les ventes pliables étaient également en deçà des attentes aux États-Unis. La baisse devrait se poursuivre tout au long de la période des fêtes.

Selon les recherches, le Galaxy S22 ne pourra pas atteindre l’objectif des 30 millions de ventes avant l’arrivée des appareils Galaxy S23. Même avec la hausse des ventes des appareils Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold, le déclin de l’intérêt pour le produit phare classique nuit aux résultats globaux de Samsung.

Les médias locaux ont souligné que les revenus avaient chuté de 4 % et que la part des ventes de smartphones avait légèrement diminué – seulement 0,2 %.

Le Galaxy Z Flip4 remporte également un franc succès sur la scène internationale, notamment en Amérique du Nord. DSCC a révélé les nouveaux retards pliables derrière son prédécesseur, le Galaxy Z Flip3, et la part de l’offre n’a pas dépassé 10% au Canada, aux États-Unis et chez les voisins asiatiques, le Japon et la Chine.

Source (en coréen)