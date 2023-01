Les ventes de Rolls-Royce 2022 montent en flèche, le PDG dit qu’il n’y a pas de ralentissement des dépenses des riches

Rolls-Royce a vendu un nombre record de voitures en 2022, car la demande pour ses véhicules de 500 000 $ est restée forte, malgré les craintes de récession, selon le PDG Torsten Muller-Otvos.

“Nous n’avons constaté aucun ralentissement ni ralentissement”, a déclaré Muller-Otvos à CNBC. “Nous n’avons pas vu d’impact négatif.”

Rolls-Royce a livré 6 021 voitures l’an dernier, en hausse de 8 % par rapport à 2021 et la première fois que l’entreprise a franchi la barre des 6 000. Le constructeur automobile britannique, qui appartient à BMW, ne détaille pas ses bénéfices et ses revenus. Mais la société a déclaré que le prix moyen d’une Rolls-Royce avait grimpé à 534 000 dollars l’année dernière, en grande partie grâce à son programme de personnalisation connu sous le nom de Bespoke.

Avec les commissions sur mesure, les clients peuvent aider à concevoir et personnaliser leurs voitures Rolls-Royce avec tout, des couleurs de peinture uniques aux garnitures de pavillon brodées de soie, des matériaux en bois uniques et des coffres à champagne personnalisés.

La société a ouvert un bureau privé sur invitation uniquement à Dubaï pour mieux servir les clients VIP et sur mesure au Moyen-Orient, la principale région pour les véhicules ultra-personnalisés « High Bespoke », et a déclaré que davantage de bureaux privés ouvriront dans le monde dans les mois à venir. .

Pourtant, les États-Unis étaient le plus grand marché global pour Rolls-Royce en 2022, représentant près de 35 % de ses ventes mondiales, a déclaré Muller-Otvos. La Chine, son deuxième marché, a connu une légère baisse de ses ventes, mais a tout de même revendiqué 25 % des ventes mondiales et a enregistré sa deuxième année la plus solide pour l’entreprise. Muller-Otvos a déclaré que la réouverture et la reprise économique de la Chine pourraient contribuer à faire de la Chine son plus grand marché à l’avenir.

“Je prévois que ce marché sera une entreprise assez étonnante pour nous”, a-t-il déclaré. “Particulièrement dans le segment du luxe, c’est en mode croissance. Je ne serais pas surpris de voir un jour la Chine être la plus grande région pour nous dans le monde.”