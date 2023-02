Les ventes de rentes ont atteint un record en 2022 dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et de peur

“Dans les moments difficiles, les gens s’inquiètent pour la sécurité”, a déclaré Lee Baker, planificateur financier certifié et fondateur d’Apex Financial Services, basé à Atlanta, et membre du conseil consultatif de CNBC.

Au milieu des fluctuations du marché boursier, des craintes de récession et des paiements plus élevés, les consommateurs ont injecté l’année dernière une somme d’argent record dans des rentes, un type d’assurance qui offre un flux de revenu garanti.

Les rentes ont également bénéficié du cycle de hausse des taux d’intérêt de la Fed, qui s’est traduit par un meilleur retour sur investissement. Pendant ce temps, les obligations américaines – qui agissent généralement comme un lest lorsque les actions chutent – ​​ont connu leur pire année jamais enregistrée en 2022, laissant peu d’options aux épargnants à la recherche d’une sécurité relative et d’un rendement décent.

L’année dernière, les consommateurs étaient particulièrement optimistes au sujet des rentes différées à taux fixe. Les ventes totales dans cette catégorie – 112,1 milliards de dollars – ont plus que doublé celles de 2021 et ont battu le précédent record annuel en 2002, lorsque les consommateurs avaient acheté 80,8 milliards de dollars, selon les données de Limra.

Bien qu’il soit peu probable que la confluence de facteurs de 2022 – telles que les pertes importantes d’actions et d’obligations et la hausse rapide des taux d’intérêt – persiste à court terme, les tendances démographiques, y compris les départs à la retraite des baby-boomers, soutiennent le potentiel de croissance à long terme des ventes de rentes, a déclaré Giesing. L’acheteur moyen a environ 63 ans, a-t-il déclaré.

Ces versements, combinés à d’autres sources de revenus garantis comme La sécurité sociale, aide à garantir qu’un retraité dispose de liquidités pour couvrir les nécessités telles qu’un prêt hypothécaire, les services publics et la nourriture s’il vit plus longtemps que prévu et que ses investissements sont épuisés ou diminuent.

Plus la rente est chic, plus les frais sous-jacents sont élevés. Et beaucoup de gens ne comprennent pas les limites. Il est important de savoir ce que vous achetez.

Les rentes deviennent plus une préférence pour ceux qui se situent quelque part au milieu : les clients qui auront probablement, mais pas nécessairement, assez d’argent. Pour eux, il s’agit plutôt d’un calcul émotionnel : le fait d’avoir plus de revenu garanti offrira-t-il la tranquillité d’esprit ?

Les rentes immédiates à prime unique et les rentes à revenu différé sont relativement simples à comprendre par rapport aux autres catégories, ont déclaré les conseillers. L’acheteur remet une somme forfaitaire à l’assureur, qui lui garantit alors une certaine mensualité à partir de maintenant (rente immédiate) ou plus tard (rente différée).

Par exemple, les consommateurs peuvent acheter des rentes variables et indexées avec certaines caractéristiques — appelées « prestations du vivant garanties » — qui donnent aux acheteurs le choix entre un flux de revenu à vie ou des liquidités (c’est-à-dire, une partie de leur argent) s’ils ont besoin de fonds tôt ou non. veulent plus leur investissement. Ces avantages s’accompagnent également généralement de coûts plus élevés, ainsi que de restrictions et d’autres petits caractères qui pourraient être difficiles à comprendre pour les consommateurs, ont déclaré les conseillers.

En revanche, les consommateurs ne peuvent pas récupérer leur principal lorsqu’ils achètent des rentes immédiates à prime unique ou des rentes à revenu différé. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles les consommateurs ne les achètent pas aussi facilement, malgré l’efficacité de leur revenu, a déclaré Giesing.

Rente immédiate à prime unique les ventes étaient de 9,1 milliards de dollars en 2022 et les consommateurs ont acheté environ 2,1 milliards de dollars de rentes à revenu différé, a déclaré Limra. Pour le contexte, ces chiffres représentent respectivement environ un 12e et un 53e des ventes de rentes différées à taux fixe.

Les rentes axées sur la protection peuvent avoir du sens pour une personne à cinq à dix ans de la retraite qui ne peut pas supporter la volatilité des investissements et qui est prête à payer un coût légèrement plus élevé pour la stabilité, a déclaré Baker.

Cependant, leur proposition de valeur peut ne pas avoir de sens pour tous les investisseurs à un moment où ils peuvent désormais obtenir un rendement supérieur à 4 % sur des actifs refuges tels que les obligations du Trésor américain à plus court terme (un 3 mois , 1 an et 2 ans , par exemple) s’ils détiennent ces obligations jusqu’à leur échéance, a déclaré Baker. Cependant, ces bons du Trésor ne garantissent pas un certain flux de revenus comme le font les rentes.