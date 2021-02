Les ventes mondiales de semi-conducteurs ont globalement augmenté de 6,5% en 2020, car une reprise au cours des trois derniers mois de l’année a aidé à compenser une forte baisse en mars et avril, lorsque les commandes au foyer pandémique ont été déployées dans le monde entier.

Les ventes mondiales étaient de 439 milliards de dollars en 2020, selon les données de la Semiconductor Industry Association (SIA), un groupe commercial qui représente la plupart des fabricants de puces américains ainsi que de nombreuses entreprises internationales. Le groupe a déclaré que les ventes des fabricants de puces américains étaient d’environ 208 milliards de dollars, soit environ 47% du total.

Les ventes de puces aux États-Unis se sont chiffrées à 94,15 milliards de dollars, en hausse de 19,8% par rapport à l’année précédente.

Falan Yinug, directeur des statistiques industrielles et de la politique économique de SIA, a déclaré qu’une grande partie de la hausse des achats aux États-Unis était due à des puces de mémoire haut de gamme utilisées dans des applications telles que les centres de données.

Les entreprises technologiques américaines telles que Amazon.com Inc, Microsoft Corp et Google d’Alphabet Inc ont toutes connu une augmentation spectaculaire de l’utilisation du cloud computing au cours de 2020, alors que les entreprises se sont adaptées au travail à domicile.

Alors que les entreprises basées aux États-Unis représentaient près de la moitié des ventes de semi-conducteurs, elles ne représentaient qu’environ 12% de la capacité de fabrication de puces en 2020. C’est une baisse par rapport à 37% en 1990, la plupart des entreprises américaines s’approvisionnant désormais en puces dans des usines en Asie.

John Neuffer, président et chef de la direction du groupe industriel, a déclaré que la législation adoptée l’année dernière pour fournir des incitations aux usines de puces aux États-Unis pourrait aider à changer ce chiffre cette année. La loi pourrait fournir un financement à des entreprises américaines telles qu’Intel Corp ou GlobalFoundries, ainsi qu’à des entreprises étrangères telles que Samsung Electronics Co Ltd ou Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd.

«Au cours des 10 prochaines années, la fabrication de semi-conducteurs augmentera de 56%», a déclaré Neuffer. «Nous voulons nous assurer que nous obtenons une part plus importante du gâteau de fabrication.»