La demande croissante découlant de la pandémie de coronavirus a conduit les ventes de produits de consommation emballés, qui englobent tout, du papier toilette à la soupe en conserve, à grimper de 9,4% à 1,53 billion de dollars l’année dernière, selon un nouveau rapport de la Consumer Brands Association.

Mais le boom de la demande ne s’est pas encore calmé et le groupe de commerce a déclaré que les fabricants avaient encore du mal à rattraper leurs stocks. Pour relever le défi, les entreprises embauchent plus de travailleurs, ajoutent de nouvelles lignes d’usines et augmentent les salaires dans un contexte de hausse prolongée de la demande.

«Ce fut le plus grand test que le système ait jamais pu subir», a déclaré Geoff Freeman, directeur général de Consumer Brands. « Notre imagination la plus folle n’a peut-être pas été en mesure d’imaginer la vague de 12 mois que nous venons de traverser. »

Même si la pandémie s’atténue, Consumer Brands prévoit que les ventes de l’industrie en 2021 seront toujours en hausse de 7,4% à 8,5% par rapport à 2019. Les ventes de janvier sont en hausse de 16% par rapport à la même période il y a un an, ce qui représente le changement le plus élevé depuis en mars dernier. La croissance des ventes de février a légèrement ralenti, mais restait à deux chiffres. Avant la pandémie, une forte croissance pour une entreprise de CPG signifiait une augmentation des faibles chiffres à un seul chiffre.

«Cette industrie est toujours en train de courir un marathon», a déclaré Katie Denis, vice-présidente de la recherche et du récit de l’industrie chez Consumer Brands.

La demande croissante de l’année dernière signifie que les fabricants tentent toujours de rattraper leur approvisionnement, et chaque obstacle peut signifier des millions de dollars de ventes perdues. Freeman a cité une conversation avec un directeur général qui a vu plus d’un quart de ses usines de fabrication fermées pendant une semaine en février en raison de la tempête hivernale au Texas. Le blocage du canal de Suez en mars a causé encore plus de maux de tête.

General Mills et Clorox font partie des entreprises qui se sont tournées vers des fabricants tiers pour une solution temporaire à la demande croissante. La situation a incité certaines entreprises de CPG à repenser les objectifs de stocks et à quel point les produits devraient être proches des détaillants. Freeman a déclaré que certains fabricants ne seront pas en mesure de rattraper leur retard sur les stocks tant que de nouvelles dépenses en capital ne seront pas engagées.

Le stress actuel sur la chaîne d’approvisionnement signifie que certaines pénuries, comme la rareté persistante des paquets de ketchup rapporté pour la première fois par le Wall Street Journal, sont plus difficiles à prévoir.

« C’est le genre de chose que nous devrions voir venir six à douze mois à l’avance », a déclaré Freeman.

La flambée de la demande a entraîné une hausse des salaires des travailleurs de la fabrication de CPG. PepsiCo et Hormel faisaient partie de ceux qui ont distribué des primes à leurs employés de première ligne l’année dernière. Selon le rapport Consumer Brands, le salaire des travailleurs de l’industrie alimentaire a augmenté de 3,4% de juillet à septembre par rapport à la même période il y a un an. Les salaires non agricoles à l’échelle nationale ont baissé de 0,8% au cours de la même période.

« Je ne sais pas si [wages] va grimper plus haut que 2020, mais il n’y a aucune raison de croire qu’il y aura une baisse, selon les entreprises que nous avons interrogées avec McKinsey », a déclaré Denis.

Les entreprises de CPG ont également augmenté leurs embauches. Après que les premières pertes d’emplois aient frappé l’industrie, en particulier pour les fournisseurs de services alimentaires, d’autres fabricants d’aliments, de boissons et de produits ménagers se sont précipités pour recruter plus de travailleurs. Certaines entreprises ont embauché de 10 à 20% de travailleurs de plus qu’il n’en fallait pour tenir compte des employés qui mettaient en quarantaine ou s’occupaient de parents malades, selon Freeman.

Selon le rapport Consumer Brands, l’emploi manufacturier actuel dans l’industrie n’a baissé que de 2% par rapport aux niveaux de janvier 2020, tandis que le taux d’emploi global aux États-Unis était de 6% en mars.