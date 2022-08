Les ventes de petit-déjeuner restent stables alors que les personnes qui retournent au bureau réduisent ailleurs

Kathleen Flynn, une productrice photo de 26 ans à New York, a déclaré qu’elle mangeait rarement au restaurant ces jours-ci et qu’elle réduisait ses dépenses. Mais elle s’arrête toujours dans un café, La Cabra, chaque matin pour un petit pain à la cardamome et un cappuccino.

Le coût de la nourriture à l’extérieur du domicile a augmenté de 7,6 % au cours des 12 mois terminés en juillet, selon le Bureau of Labor Statistics. Les prix des aliments à domicile ont grimpé encore plus haut, augmentant de 13,1 %.

“Pour beaucoup de gens, c’est simplement une tasse de café et peut-être un café de spécialité pour lequel ils paient un prix élevé, mais c’est en quelque sorte plus gérable”, a-t-il déclaré.

Le trafic global vers les restaurants a chuté de 2% au deuxième trimestre par rapport à il y a un an, l’inflation ayant fait grimper les prix des menus, selon le cabinet d’études de marché The NPD Group. Seule catégorie inchangée : le petit-déjeuner et les collations du matin.

Avant la pandémie, l’industrie de la restauration considérait le petit-déjeuner comme la plus grande opportunité d’augmenter les ventes et de fidéliser de nouveaux clients. Les chaînes de restauration rapide ont amélioré la qualité de leur café et de leurs menus du matin pour convaincre les gens de passer par le service au volant pour se rendre au travail ou à l’école.

Début 2020, quelques semaines seulement avant les confinements, Wendy’s a lancé son menu de petit-déjeuner dans tout le pays, rejoignant McDonald’s, Taco Bell, Burger King et Chick-fil-A pour offrir le repas du matin.

Mais lorsque la pandémie a frappé et fermé des bureaux et des écoles, le petit-déjeuner a connu la plus forte baisse des ventes. Starbucks a rapporté que les clients achetaient des lattes et des macchiatos plus tard dans la journée. De nombreux établissements Taco Bell ont choisi de ne pas servir le petit-déjeuner et ont ouvert plus tard dans la matinée en raison de problèmes de personnel. En revanche, General Mills et Kellogg ont vu les ventes d’aliments de base comme les céréales et les Pop Tarts augmenter, tandis que la demande de jus d’orange a augmenté pour la première fois depuis des années.

Plus récemment, alors que les gens ont commencé à sortir plus souvent et à rétablir leurs routines quotidiennes, la tendance s’inverse. Les dépenses totales dans les restaurants à service rapide, qui comprennent les établissements de restauration rapide et les cafés, ont augmenté de 32 % au cours de la période de 52 semaines terminée le 12 juin, par rapport aux niveaux de 2019, selon les données de la société d’études de marché Numerator.

“Maintenant que nous revenons à des comportements plus normalisés, nous revenons vraiment à la tendance la plus ancienne où le petit-déjeuner dépassait généralement la croissance des autres tranches de la journée”, a déclaré Portalatin.

De plus en plus de clients Starbucks achètent à nouveau leur café le matin. Le chef de l’exploitation sortant de la société, John Culver, a déclaré aux investisseurs début août que 51% des ventes de la chaîne au cours de son dernier trimestre avaient eu lieu le matin, plus près des niveaux d’avant la pandémie. La société s’attend à ce que les ventes du matin se renforcent encore plus à mesure que les navetteurs retournent au bureau.

Les fortes ventes de petits-déjeuners ont soutenu la croissance des ventes des magasins comparables de McDonald’s aux États-Unis de 3,7% au deuxième trimestre, ont déclaré les dirigeants fin juillet. La chaîne n’a pas ramené son populaire menu de petit-déjeuner toute la journée, ce qui signifie que les fans d’Egg McMuffin doivent désormais se lever plus tôt le matin.

Les amateurs de beignets achètent également leurs boîtes de Krispy Kreme plus tôt dans la journée.

“Les gens commencent à s’engager dans le beignet pour le bureau et cetera le matin, nous voyons donc une certaine croissance là-bas”, a déclaré Mike Tattersall, PDG de Krispy Kreme, à CNBC.

Paris Baguette, une chaîne de cafés-boulangeries basée en Corée du Sud, a vu son trafic de petit-déjeuner aux États-Unis grimper de 20 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, selon Nick Scaccio, vice-président américain des opérations de la société. Il a attribué la forte croissance de la chaîne à un partenariat de café avec Lavazza et à ses efforts pour renforcer la notoriété de la marque.