Les ventes de Nissin Foods montent en flèche | Actualités du secteur alimentaire

GARDENA, CALIF. — Une forte dynamique commerciale est en cours chez Nissin Foods USA, tirée en partie par des investissements majeurs dans l’innovation de produits haut de gamme. Les ventes ont augmenté de 21 % au premier trimestre de l’exercice 2023, en hausse par rapport à la même période de 2022 et au quatrième trimestre consécutif de croissance élevée à deux chiffres des ventes pour Nissin Foods.

Nissin Foods a déclaré que ses marques haut de gamme restent les produits de son portefeuille connaissant la croissance la plus rapide, avec des ventes en hausse de 28 % par rapport à il y a un an, selon un rapport de septembre 2023 de la société d’études de marché Circana, basée à Chicago. Nissin détient également une position dominante dans la catégorie des ramen instantanés haut de gamme aux États-Unis, avec une part de 42 %, que la société attribue à sa croissance globale. De plus, le rapport 2022 Product Pacesetters de Circana a récemment récompensé la gamme de produits haut de gamme de Nissin, Hot & Spicy Fire Wok, qui a généré plus de 70 millions de dollars de ventes depuis son lancement en 2021.

« La solide performance de Nissin Foods et le début réussi de l’exercice témoignent de notre engagement à servir des produits satisfaisants, mais inattendus, qui offrent cohérence, valeur et répondent aux besoins de nos consommateurs », a déclaré Michael Price, président et directeur général. dirigeant de Nissin Foods USA. « Au cœur de Nissin Foods se trouve notre héritage d’innovation qui a établi une nouvelle norme pour la catégorie des ramen instantanés, ce qui a conduit à une demande sans précédent pour nos produits et à une croissance d’une année sur l’autre. Cette année apporte le lancement de nouveaux produits et de nouvelles marques, marquant le point culminant d’années de travail de recherche et développement.

Nissin a attribué sa « volonté de repousser les limites de l’innovation au sein de son portefeuille de produits haut de gamme, qui a introduit des produits premiers sur le marché », pour sa croissance positive et sa notoriété nationale. Les innovations incluent le lancement de sa marque Geki, qui propose les premières nouilles infusées au chili disponibles aux États-Unis. Nissin a également lancé Cup Noodles Breakfast dans le cadre de la série d’offres à durée limitée de la marque, ce qui a conduit à une augmentation massive de la demande des consommateurs, selon la société.