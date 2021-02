Morgan Wallen a fait face à une semaine de répercussions après qu’une vidéo publiée mardi a montré le chanteur utilisant une insulte raciale, mais l’artiste constate une augmentation des ventes d’albums et des flux.

La vidéo est sortie le 2 février vers 21 h HE. Dans les jours suivants, les flux et les ventes d’albums de Wallen ont augmenté malgré les principaux acteurs de la radio, IHeartMedia et Entercom, annonçant que sa musique serait retirée de la rotation, selon les données de Billboard et Rolling Stone.

Les données de Billboard et Rolling Stone comparent les nombres de diffusion radio au nombre de ventes et de flux de musique de Wallen entre mardi (lorsque la vidéo a été diffusée pour la première fois ce soir-là) et les jours suivants.

Sa diffusion à la radio dans les genres américains est passée de 2 100 pièces mardi à 617 pièces mercredi; une baisse d’environ 71%, selon les données de Billboard.

Mais les ventes d’albums et les flux de Wallen ont connu une augmentation malgré les baisses de la radio, selon Billboard.

Son catalogue total d’albums et de chansons s’est vendu à 22 500 exemplaires combinés aux États-Unis mercredi, tandis qu’un jour plus tôt, son total d’exemplaires vendus était de 5 000 exemplaires.

Rolling Stone rapporte des chiffres qui indiquent les mêmes pics signalés par Billboard.

Il y a eu une baisse de 79% des émissions radiophoniques entre mercredi et jeudi après la sortie de la vidéo, selon Rolling Stone grâce à leurs analyses de données fournies par Alpha Data.

Les mêmes données indiquent que les ventes de l’artiste ont augmenté de 1 220% entre mardi et mercredi.

Sa position sur les meilleurs charts de streaming de Spotify a également connu une hausse depuis l’incident. Wallen est absent de la première liste de lecture country de Spotify, mais ses chansons se classent parmi les meilleurs charts de streaming américains de l’application. Mardi, sa chanson populaire « Wasted On You » a été classée n ° 14 dans le Top 200, mais jeudi, deux jours après la sortie de la vidéo, « Wasted On You » est passée au n ° 9.

D’autres artistes ont connu des pics de flux après avoir fait face à un scandale. En 2019, la musique de R. Kelly a connu un pic similaire.

Dans les trois jours qui ont suivi la première de « Surviving R. Kelly », un documentaire qui a approfondi les allégations d’abus sexuels et physiques contre l’artiste, les ventes quotidiennes de chansons et d’albums de Kelly ont plus que doublé par rapport aux ventes quotidiennes des deux semaines précédentes, selon aux données compilées par Nielsen, une société d’analyse de données mieux connue pour les cotes de télévision. Les flux audio à la demande pour la même période ont enregistré une augmentation de 76% et les flux vidéo ont augmenté de 85%.

Dans la vidéo, Wallen a dit à un ami de « s’occuper de ça … (insulte) », faisant apparemment référence à une autre personne du groupe alors qu’il était déposé dans une maison. Wallen a déclaré qu’il était « embarrassé et désolé ».

« J’ai utilisé une insulte raciale inacceptable et inappropriée que j’aimerais pouvoir reprendre », a déclaré Wallen dans un communiqué. « Il n’y a aucune excuse pour utiliser ce type de langage, jamais. Je tiens à m’excuser sincèrement d’avoir utilisé ce mot. Je promets de faire mieux. »

Depuis lors, il a été suspendu de son label, coupé de son agence, William Morris Endeavour, et jugé inéligible aux Academy of Country Music Awards.

« L’Académie ne tolère ni ne soutient l’intolérance ou les comportements qui ne correspondent pas à notre engagement et notre dévouement à la diversité et à l’inclusion », a déclaré l’ACM dans un communiqué Twitter mercredi, deux mois seulement avant la 56e cérémonie des ACM Awards en avril.