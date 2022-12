Les ventes de marijuana baissent après la flambée pandémique

Après avoir connu une augmentation des ventes pendant la pandémie, l’industrie américaine du cannabis montre des signes de ralentissement alors qu’elle fait face à des défis économiques et réglementaires et que les gens choisissent de dépenser leur argent ailleurs.

Dans les États où les marchés de la marijuana sont établis tels que l’Oregon et Washington, les ventes dans les points de vente au détail et les dispensaires ont diminué par rapport à il y a un an, selon un rapport de la société de données sur le cannabis Headset. Au Colorado, l’un des marchés les plus établis du pays, les ventes en juin ont diminué de 11,4 % par rapport à il y a un an.

“Ce que nous avons vu en 2020 était une augmentation massive des ventes liée à la pandémie alors que les gens restaient chez eux, avaient de l’argent de relance du gouvernement et pas grand-chose à faire”, a déclaré Chris Wash, PDG de Marijuana Business Daily.

Entre mars 2020 et mars 2021, les ventes mensuelles moyennes d’une année sur l’autre ont augmenté de 25,8 % dans le Colorado, selon Headset. Mais alors que la pandémie a commencé à s’atténuer l’été dernier, selon le rapport, la fréquence des achats de marijuana et le montant d’argent dépensé par les gens ont commencé à diminuer.

En juillet, par exemple, les gens ont dépensé en moyenne 55,21 $ par visite dans le magasin médian du Colorado. C’était environ 4 $ de moins que la moyenne de 59,73 $ en juillet 2021, selon Headset rechercher.

“Les détaillants font des remises en période de forte inflation parce qu’ils essaient de déplacer les produits des étagères”, a déclaré Wash, ajoutant que les entreprises sont également confrontées à une concurrence intense d’un marché illégal “florissant” qui n’est pas taxé.

“Nous opérons dans un paysage incroyablement difficile et concurrentiel, notre plus grand concurrent étant le marché illicite”, a déclaré Troy Datcher, PDG de The Parent Company, une société de cannabis en Californie.

Les ventes au détail globales dans l’ensemble de l’industrie continuent d’augmenter et devraient encore le faire à mesure que de nouveaux grands marchés se mettent en ligne, notamment New York, le Maryland et le Missouri.