Les ventes de maisons ont chuté pour le neuvième mois consécutif en octobre

Même si les ventes ralentissent, l’offre est toujours obstinément faible. Il y avait 1,22 million de maisons à vendre à la fin du mois d’octobre, soit une baisse d’un peu moins de 1 % d’un mois à l’autre et d’une année à l’autre. C’est un approvisionnement de 3,3 mois au rythme de vente actuel. Historiquement, un marché équilibré est considéré comme un approvisionnement de six mois.

Les ventes de maisons précédemment possédées ont chuté de 5,9 % de septembre à octobre, selon la National Association of Realtors. C’est le rythme le plus lent depuis décembre 2011, à l’exception d’une très brève baisse au début de la pandémie de Covid-19.

Le prix médian d’une maison existante vendue en octobre était de 379 100 $, une augmentation de 6,6 % par rapport à l’année précédente. Les gains de prix, cependant, diminuent, car la baisse saisonnière des prix des maisons à cette période de l’année semble être beaucoup plus profonde que d’habitude.

“Les niveaux d’inventaire sont toujours serrés, c’est pourquoi certaines maisons à vendre reçoivent encore plusieurs offres”, a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef pour la NAR. “En octobre, 24 % des maisons ont reçu un prix supérieur au prix demandé. À l’inverse, les maisons restées sur le marché pendant plus de 120 jours ont vu leurs prix baisser en moyenne de 15,8 %.”

Dans l’ensemble, les maisons ont été sous contrat en 21 jours en octobre, contre 19 jours en septembre et 18 jours en octobre 2021. Plus de la moitié, 64 %, des maisons vendues en octobre 2022 étaient sur le marché depuis moins d’un mois, ce qui suggère que il y a toujours une forte demande si le prix de la maison est correct.

Alors que les ventes chutent maintenant à tous les niveaux de prix, elles s’affaiblissent le plus dans la fourchette de 100 000 $ à 250 000 $ et dans la fourchette de 1 million de dollars et plus. À l’extrémité inférieure, cela est probablement dû à la grave pénurie de maisons disponibles dans cette gamme de prix. De grosses pertes sur le marché boursier, ainsi que l’inflation et l’incertitude économique mondiale, pourraient peser sur les acheteurs haut de gamme.

Les premiers acheteurs, qui sont probablement les plus sensibles à la hausse des taux hypothécaires, n’ont représenté que 28 % des ventes, contre 29 % l’année précédente. Cette cohorte représente généralement 40 % des achats de maisons. Les investisseurs ou les acheteurs de résidences secondaires ont reculé, n’achetant que 16% des maisons vendues en octobre contre 17% en octobre 2021.

Les taux hypothécaires sont maintenant plus du double des creux records observés au début de cette année. Mais la récente volatilité des taux fait également des ravages chez les acheteurs potentiels. Les taux ont grimpé en flèche en juin, se sont stabilisés en juillet et en août, et sont restés encore plus élevés en septembre et en octobre. Puis ils ont de nouveau chuté assez fortement la semaine dernière.

“Pour beaucoup, la volatilité d’une semaine à l’autre des taux hypothécaires à elle seule, qui en 2022 a été trois fois ce qui était typiquepeut être une bonne raison d’attendre », a noté Danielle Hale, économiste en chef chez Realtor.com. savoir établir et respecter un budget.”