Une maison est à vendre dans un quartier de Brooklyn avec un nombre limité de maisons unifamiliales le 31 mars 2021 à New York.

Les ventes fermées de maisons existantes ont chuté de 3,7% en mars à un taux annualisé désaisonnalisé de 6,01 millions d’unités, selon l’Association nationale des agents immobiliers.

C’est le rythme des ventes le plus lent depuis août et le deuxième mois consécutif de baisses.

Pourtant, les ventes étaient de 12,3% supérieures à celles de mars 2020, lorsque les transactions diminuaient en raison de la pandémie de Covid.

Les agents immobiliers disent que les chiffres mensuels diminuent en raison de l’offre limitée. La demande est là. Les maisons se vendent en 18 jours en moyenne, ce qui est considéré comme un taux extrêmement rapide.

« Si la demande reculait, alors nous verrions moins d’offres multiples, mais nous savons que les offres multiples sont largement répandues sur le marché d’aujourd’hui », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef pour les agents immobiliers.

L’offre de maisons à vendre a chuté de 28,2% par rapport à il y a un an. Il n’y avait que 1,07 million de maisons à vendre à la fin du mois, ce qui représente un approvisionnement de 2,1 mois au rythme actuel des ventes.

La faiblesse de l’offre continue de pousser les prix encore plus haut. Le prix médian d’une maison existante vendue en mars était de 329 100 $, une augmentation de 17,2% par rapport à mars 2020. C’est le prix le plus élevé jamais enregistré et le rythme d’appréciation le plus rapide.

Une partie de ce gain est attribuable au fait qu’il y a plus de maisons qui se vendent dans la partie supérieure du marché, ce qui fait pencher la médiane plus haut. Dans l’ensemble, cependant, les prix sont nettement plus élevés.

« Peut-être que le marché boursier record fournit les moyens financiers pour acheter ces maisons d’un million de dollars », a déclaré Yun.

Ces ventes clôturées représentent des contrats signés en janvier et février. Les taux hypothécaires ont commencé cette année près d’un creux record, mais ont ensuite commencé à grimper en flèche en février et pendant la majeure partie de mars. À mesure que les taux augmentaient, les acheteurs potentiels ont perdu du pouvoir d’achat et certains ont probablement été mis sur la touche.

De plus en plus de maisons sont apparues sur le marché au cours des dernières semaines, mais le marché est toujours incroyablement maigre, en particulier sur le bas de gamme. Les listes de maisons haut de gamme sont plus abondantes.

« Bien que les maisons soient loin d’être abondantes, l’offre de logements pourrait atteindre un tournant grâce à une augmentation des nouvelles inscriptions au moment même où le marché du logement frappe la meilleure période de l’année pour vendre une maison », a déclaré Danielle Hale, économiste en chef de l’agent immobilier. com. « De plus, les constructeurs trouvent un moyen de construire un nombre croissant de nouvelles maisons malgré les défis. »

Cependant, les constructeurs produisent toujours bien en deçà des niveaux de demande, car les prix de la terre, de la main-d’œuvre et des matériaux augmentent. Le bois a atteint plusieurs nouveaux sommets ce mois-ci. Certains constructeurs retardent les projets pour ne pas acheter de matériaux au plus fort du marché.