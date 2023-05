Les ventes de maisons ont chuté en avril dans un contexte de prix élevés et de taux hypothécaires

Selon la National Association of Realtors, les ventes de maisons précédemment détenues ont chuté de 3,4% en avril par rapport à mars pour atteindre un rythme annualisé désaisonnalisé de 4,28 millions d’unités. Les ventes étaient inférieures de 23,2 % à celles d’avril 2022.

La demande est toujours forte, mais plusieurs facteurs pèsent sur les acheteurs potentiels. Cela conduit à des dynamiques locales et régionales différentes.

« Les ventes de maisons rebondissent mais restent au-dessus des récents creux cycliques », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de NAR. « La combinaison des gains d’emplois, des stocks limités et des taux hypothécaires fluctuants au cours des derniers mois a créé un environnement de demande de logements push-pull. »

Il y avait 1,04 million de maisons à vendre fin avril, soit une augmentation de 1% par rapport à avril de l’année dernière. Au rythme actuel des ventes, cela représente un approvisionnement de 2,9 mois. Un approvisionnement de six mois est considéré comme un marché équilibré entre l’acheteur et le vendeur.

Le prix médian d’une maison existante vendue en avril était de 388 800 $, en baisse de 1,7 % par rapport au mois d’avril précédent. Cela, cependant, est une médiane et reflète probablement qu’il y a plus d’activité de vente sur le segment inférieur et plus abordable du marché.

« Environ la moitié du pays connaît des hausses de prix », a noté Yun. « Même sur les marchés où les prix sont plus bas, principalement la région chère de l’Ouest, les situations d’offres multiples sont revenues au printemps après le calme du marché hivernal. Les ventes immobilières en détresse et forcées sont pratiquement inexistantes. »

Bien que les ventes aient été inférieures à tous les prix par rapport à avril 2022, elles ont baissé le plus pour les maisons dont le prix est supérieur à 500 000 $. Cela est probablement dû davantage à l’abordabilité qu’à l’offre, car il y a plus de maisons disponibles à la vente dans le haut de gamme du marché.