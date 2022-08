Les ventes de maisons ont chuté de près de 6% en juillet alors que le marché du logement glisse vers une récession

Les ventes de maisons d’occasion ont chuté de près de 6 % en juillet par rapport à juin, selon un rapport mensuel de la National Association of Realtors.

Le nombre de ventes a diminué à un taux annualisé désaisonnalisé de 4,81 millions d’unités, a ajouté le groupe. Il s’agit du rythme de vente le plus lent depuis novembre 2015, à l’exception d’un bref plongeon au début de la pandémie de Covid.

Les ventes ont chuté d’environ 20 % par rapport au même mois il y a un an.

“En termes d’impact économique, nous sommes sûrement dans une récession immobilière parce que les constructeurs ne construisent pas”, a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef pour les agents immobiliers. “Cependant, les propriétaires sont-ils en récession? Absolument pas. Les propriétaires sont toujours très à l’aise financièrement.”

Les chiffres des ventes de juillet sont basés sur les clôtures, de sorte que les contrats ont probablement été signés en mai et juin. Les taux hypothécaires ont grimpé en flèche en juin, le taux moyen du prêt fixe sur 30 ans dépassant les 6 %, selon Mortgage News Daily. Il est ensuite revenu dans la fourchette haute de 5 %. Ce taux a commencé cette année autour de 3%, de sorte que le coup porté à l’accessibilité en juin a été dur, en particulier en raison de la flambée de l’inflation.

Les acheteurs de maison sont également toujours aux prises avec une offre serrée. Il y avait 1,31 million de maisons à vendre fin juillet, inchangé par rapport à juillet 2021. Au rythme actuel des ventes, cela représente une offre de 3,3 mois.

Alors que la demande diminue en raison d’une accessibilité plus faible, les prix restent obstinément élevés. Le prix médian d’une maison vendue en juillet était de 403 800 $, une augmentation de 10,8 % d’une année à l’autre. Cependant, les gains de prix se modèrent désormais, car il s’agit de la plus faible hausse annuelle depuis juillet 2020.

“Le prix médian des ventes de maisons a continué de grimper, mais à un rythme plus lent pour le cinquième mois consécutif, mettant en lumière la façon dont la baisse de la demande des acheteurs ramène le marché du logement vers un rythme d’activité plus normal”, a déclaré Danielle Hale, économiste en chef. sur Realtor.com. “Un examen des tendances des stocks actifs montre que les annonces immobilières étaient près de deux fois plus susceptibles d’avoir subi une baisse de prix en juillet 2022 par rapport à il y a un an.”

L’activité des ventes continue d’être plus forte sur le haut de gamme du marché, bien que cela aussi s’estompe rapidement. Il y a simplement plus d’approvisionnement disponible sur les niveaux supérieurs. Les ventes de maisons dont le prix se situait entre 100 000 $ et 250 000 $ étaient en baisse de 31 % par rapport à l’année précédente, tandis que les ventes de maisons dont le prix se situait entre 750 000 $ et 1 million de dollars étaient en baisse de 8 %. Les ventes de maisons dont le prix dépasse 1 million de dollars ont chuté de 13 % par rapport à il y a un an.

Les primo-accédants ne représentaient que 29 % des acheteurs en juillet. Historiquement, ils représentent généralement environ 40 % des ventes, mais ils ont clairement le plus de mal à être abordables. Les loyers élevés les empêchent également d’épargner pour une mise de fonds.

Même si les ventes ralentissent, il s’agit toujours d’un marché en évolution rapide. Une maison typique en juillet a été sous contrat en seulement 14 jours, ce qui correspond au plus rapide jamais enregistré en juin. Il y a un an, c’était 17 jours. Yun a appelé cela “inhabituel”.