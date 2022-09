Les ventes de maisons neuves rebondissent en août

Les ventes de maisons neuves ont rebondi en août malgré des prix élevés et la hausse des taux hypothécaires qui a repoussé certains acheteurs.

Les ventes de maisons neuves ont bondi de 28,8% en août par rapport à juillet et n’ont baissé que de 0,1% par rapport à il y a un an, selon un rapport conjoint du Département américain du logement et du développement urbain et du US Census Bureau. Cela survient après deux mois consécutifs de baisse.

Quelque 685 000 nouvelles maisons ont été vendues le mois dernier, à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières, contre 532 000 révisés en juillet. Il y a un an, 686 000 maisons nouvellement construites ont été vendues.

Pendant ce temps, le prix médian d’une maison neuve a légèrement baissé à 436 800 $, contre 439 400 $ le mois précédent.

Les ventes de maisons neuves avaient suivi une tendance à la baisse, les acheteurs potentiels ayant vu leur budget s’amenuiser en raison des longs délais de construction, de la hausse des coûts et de la hausse des taux hypothécaires. Le taux d’intérêt moyen d’un prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans est tombé juste en dessous de 5 % en août, contre 3,22 % en janvier.

“Les nouvelles maisons ont dépassé les estimations d’août, mais c’est probablement une aberration causée par une baisse des taux hypothécaires plus tôt cet été”, a déclaré Robert Frick, économiste d’entreprise à la Navy Federal Credit Union.

Avec le taux hypothécaire fixe de 30 ans qui pousse maintenant vers 7%, a-t-il dit, le marché devrait s’attendre à ce que les ventes de septembre reviennent à la tendance.

“La bonne nouvelle est que les hausses de prix des maisons neuves continuent de ralentir, ce qui indique un marché du logement à prix plus raisonnable à partir de l’année prochaine”, a-t-il déclaré.