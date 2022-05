Les ventes de maisons existantes ont chuté en avril au niveau le plus bas depuis le début de la pandémie

Les ventes de maisons précédemment détenues en avril ont chuté au rythme le plus bas depuis le début de la pandémie de Covid, selon l’Association nationale des détaillants.

Les ventes de maisons existantes ont diminué de 2,4% par rapport à mars pour atteindre un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 5,61 millions d’unités, a indiqué le groupe. Les ventes étaient inférieures de 5,9 % à celles d’avril 2021. Il s’agit du rythme le plus lent depuis juin 2020, qui était artificiellement lent puisque l’économie était aux prises avec des fermetures radicales dues au coronavirus.

Ce décompte représente les fermetures au cours du mois, il reflète donc les contrats probablement signés en février et en mars, lorsque les taux hypothécaires augmentaient. Le taux moyen des prêts hypothécaires fixes de 30 ans a commencé en février à 3,66 % et s’est terminé en mars à 4,78 %, selon Mortgage News Daily. Il oscille désormais autour de 5,45 %.

“Nous revenons à l’activité de vente pré-pandémique, mais je m’attends à de nouvelles baisses”, a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de NAR, citant que les taux sont désormais plus élevés qu’ils ne l’étaient lorsque ces contrats ont été signés.

Non seulement les acheteurs étaient aux prises avec la hausse des taux, mais ils ont vu très peu de soulagement dans la pénurie de maisons à vendre. L’inventaire fin avril s’élevait à 1,03 million de maisons à vendre, soit une baisse de 10,4 % par rapport à avril 2021. Au rythme de vente actuel, cela représente un approvisionnement de 2,2 mois.

Le resserrement de l’offre a maintenu les prix des maisons à la hausse, malgré la hausse des taux d’intérêt. Le prix médian d’une maison existante vendue en avril était de 391 200 $, le plus élevé jamais enregistré et une augmentation de 14,8 % par rapport à il y a un an.

Cette médiane est plus élevée parce que les ventes continuent d’être plus robustes sur le haut de gamme du marché, où l’offre est plus robuste. Les ventes de maisons dont le prix se situe entre 100 000 $ et 250 000 $ ont chuté de 29 % d’une année sur l’autre, tandis que les ventes de celles dont le prix se situe entre 500 000 $ et 750 000 $ ont augmenté de 19 %. Les ventes de maisons dont le prix dépasse 1 million de dollars ont augmenté de 16 % par rapport à il y a un an.

Les ventes ont continué d’être rapides, la maison moyenne restant sur le marché seulement 17 jours avant de passer sous contrat. La vente au comptant est restée élevée à 25% de toutes les ventes. Les investisseurs ont représenté 17 % des ventes et les primo-accédants seulement 28 %. Historiquement, les primo-accédants représentaient généralement environ 40 % du marché.

“Le nombre de ménages intéressés à devenir propriétaires reste élevé, malgré la perte de confiance que le moment est venu d’acheter. Cela est particulièrement vrai chez les jeunes acheteurs de maison, qui sont susceptibles d’être des premiers acheteurs et ont du mal à épargner. paiement alors que les loyers continuent d’atteindre des records », a déclaré Danielle Hale, économiste en chef pour Realtor.com. “Dans le même temps, les attentes des vendeurs concernant des acomptes plus élevés semblent augmenter, alimentées par un marché du logement toujours concurrentiel et des acheteurs réguliers disposant de relativement plus de fonds propres.”

Les ventes de maisons nouvellement construites seront signalées la semaine prochaine, mais les demandes de prêt hypothécaire pour ces maisons ont chuté de près de 11 % au cours du mois par rapport à avril 2021, selon la Mortgage Bankers Association.

“L’activité d’achat de maisons neuves a diminué sur une base mensuelle et annuelle en avril, car la flambée des taux hypothécaires a refroidi la demande, et les constructeurs de maisons ont continué à faire face à la hausse des coûts, aux problèmes de chaîne d’approvisionnement et aux délais d’achèvement prolongés”, a déclaré Joel Kan, associé de MBA. vice-président des prévisions économiques et industrielles.

Le MBA prévoit que les ventes de maisons neuves chuteront pour le cinquième mois consécutif au rythme le plus lent depuis mai 2020.