Les ventes de maisons existantes chutent en décembre au rythme le plus lent depuis 2010

Les ventes de maisons d’occasion ont chuté de 1,5 % en décembre par rapport au mois précédent, selon la National Association of Realtors.

Les ventes ont terminé l’année à un rythme désaisonnalisé et annualisé de 4,02 millions d’unités, soit 34 % de moins qu’en décembre 2021. Il s’agit du rythme le plus lent depuis novembre 2010, lorsque le pays traversait une crise du logement provoquée par des prêts hypothécaires à risque défectueux.

Les ventes totales de l’année ont diminué de 17,8 % par rapport à 2021.

Les ventes de maisons ont maintenant chuté pendant 11 mois consécutifs, en raison de taux hypothécaires beaucoup plus élevés, qui ont commencé à augmenter au printemps dernier et avaient plus que doublé à l’automne. Les prix exorbitants, entraînés par une forte demande au cours des premières années de la pandémie, ont encore affaibli l’accessibilité et entraîné une forte baisse de l’offre.

“Décembre a été un autre mois difficile pour les acheteurs, qui continuent de faire face à des stocks limités et à des taux hypothécaires élevés”, a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef pour les agents immobiliers. “Cependant, attendez-vous à ce que les ventes reprennent bientôt puisque les taux hypothécaires ont nettement baissé après avoir culminé à la fin de l’année dernière.”

Les taux hypothécaires ont chuté d’un point de pourcentage depuis leur sommet d’octobre dernier, mais ils sont encore à peu près le double de ce qu’ils étaient il y a un an.

Fin décembre, le stock total de logements a chuté de 13,4 % par rapport à novembre pour s’établir à 970 000 unités. Il était cependant en hausse de 10,2 % par rapport au mois de décembre précédent. Les stocks invendus sont à un approvisionnement de 2,9 mois au rythme de vente actuel, contre 3,3 mois en novembre mais en hausse par rapport à 1,7 mois en décembre 2021.

La faiblesse de l’offre continue de soutenir les prix dans une certaine mesure, mais les gains diminuent par rapport à il y a un an. Le prix médian d’une maison existante vendue en décembre était de 366 900 $, en hausse de 2,3 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit toujours du prix le plus élevé enregistré en décembre, mais les hausses de prix annuelles avaient été à deux chiffres l’été dernier.

“Les marchés d’environ la moitié du pays sont susceptibles d’offrir aux acheteurs potentiels des prix réduits par rapport à l’année dernière”, a ajouté Yun.

Le problème, cependant, est que les vendeurs n’entrent pas sur le marché, étant donné la chute des prix et la faiblesse de la demande. L’inventaire total est plus élevé qu’il y a un an parce que les maisons sont sur le marché depuis plus longtemps. Les nouvelles inscriptions en janvier sont en baisse d’une année sur l’autre.

“L’évaporation de la demande a mis fin au marché vigoureux des vendeurs de ces dernières années, et la baisse continue des ventes de maisons nous indique que de nombreux acheteurs ne sont toujours pas en mesure de se permettre un achat ou ne sont pas encore convaincus que le marché est suffisamment incliné en leur faveur pour aller de l’avant. Le marché du logement entre sur le territoire du “marché de personne” alors que les acheteurs et les vendeurs restent largement dans une impasse”, a déclaré Danielle Hale, économiste en chef pour Realtor.com.

Les primo-accédants continuent d’éprouver des difficultés sur le marché actuel, ne représentant que 31 % des ventes de décembre. Bien que ce chiffre soit en hausse par rapport aux 30 % de décembre de l’année dernière, il est loin de la norme historique de 40 %.

Le marché continue de ralentir, les maisons restant sur le marché en moyenne 26 jours, contre 24 jours en novembre et 19 jours en décembre 2021.

Les ventes au comptant ont atteint 28 % des transactions contre 23 % l’année précédente et les investisseurs ont représenté 16 % des ventes, en légère baisse par rapport à 17 % l’année précédente.

Alors que les ventes sont en baisse dans toutes les catégories de prix, elles chutent le plus fortement dans le haut de gamme. Les ventes de maisons dont le prix est supérieur à 1 million de dollars ont diminué de 45 % d’une année sur l’autre, comparativement aux ventes de maisons dont le prix se situe entre 250 000 $ et 500 000 $, qui ont diminué de 34 %. Yun a suggéré que la faiblesse du haut de gamme pourrait être due à la volatilité du marché boursier.