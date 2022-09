Les ventes de maisons existantes chutent en août et les prix fléchissent considérablement

Les ventes de maisons précédemment possédées ont chuté de 0,4% en août par rapport à juillet pour atteindre un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 4,80 millions d’unités, selon la National Association of Realtors. Il s’agit du rythme de vente le plus lent depuis juin 2020, lorsque l’activité s’est arrêtée très brièvement en raison du début de la pandémie.

En dehors de cela, il s’agit du rythme le plus lent depuis novembre 2015. Les ventes étaient inférieures de 19,9 % à celles d’août 2021.

Les chiffres des ventes représentent des fermetures, donc des contrats qui ont probablement été signés en juin et juillet, lorsque les taux hypothécaires ont grimpé en flèche, puis ont reculé. Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a commencé en juin à environ 5,5 %, puis a grimpé de plus de 6 % au milieu du mois, selon Mortgage News Daily. Il a ensuite légèrement reculé, se situant dans la fourchette de 5,7 % pendant la majeure partie du mois de juillet avant de retomber dans la fourchette basse de 5 % à la fin du mois.

Le fixe de 30 ans a commencé cette année à 3 %. Il est désormais proche de 6,5 %.

Même avec des taux d’intérêt rendant le logement encore moins abordable, les prix étaient encore plus élevés qu’il y a un an. Le prix médian d’une maison existante vendue en août était de 389 500 $, en hausse de 7,7 % par rapport à il y a un an. Les prix des maisons baissent historiquement de juillet à août, en raison de la saisonnalité, mais la baisse cette année a été plus importante que d’habitude, suggérant un ralentissement significatif.

De juin à août, les prix baissent généralement d’environ 2 %, mais cette année, ils ont baissé d’environ 6 %.

“Le marché du logement montre un impact immédiat des changements de politique monétaire”, a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef pour les agents immobiliers, notant qu’il révisera encore ses prévisions de ventes annuelles à la baisse en raison de la hausse des taux hypothécaires. “Certains marchés peuvent voir des baisses de prix.”

Les ventes ont chuté dans toutes les catégories de prix, mais plus fortement dans le bas de gamme. Les ventes de maisons dont le prix se situe entre 250 000 $ et 500 000 $ ont diminué de 14 % d’une année sur l’autre, tandis que les ventes de celles dont le prix se situe entre 750 000 $ et 1 million de dollars n’ont baissé que de 3 %. Une grande partie de cela a à voir avec l’offre, qui est la plus maigre sur l’extrémité inférieure du marché.

Les prix sont toujours soutenus par une offre tendue. Il y avait 1,28 million de maisons à vendre à la fin du mois d’août, inchangé par rapport à un an. Au rythme actuel des ventes, cela représente un approvisionnement de 3,2 mois.

“En juillet, nous avons vu le premier signe que le rafraîchissement du marché du logement pourrait affecter l’empressement des propriétaires à vendre, et cette hésitation s’est poursuivie en août, alors que le nombre de maisons nouvellement inscrites a chuté de 13%”, a déclaré Danielle Hale, économiste en chef pour Realtor.com.

Les constructeurs de maisons ont reculé face à la baisse de la demande, mais il y a eu une petite augmentation des mises en chantier de logements unifamiliaux en août, selon le recensement américain. Cela peut être dû à une brève baisse des taux hypothécaires au cours de la période, qui a suscité davantage d’intérêt de la part des acheteurs. Mais les permis de construire, qui sont un indicateur de la construction future, ont chuté alors que les taux hypothécaires devaient à nouveau augmenter.