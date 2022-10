Les ventes de maisons existantes chutent à leur plus bas niveau en 10 ans en septembre

Les maisons existantes se vendent au rythme le plus lent depuis septembre 2012, à l’exception d’une brève baisse au début de la pandémie de Covid 19.

Les ventes de maisons précédemment possédées ont chuté de 1,5% en septembre par rapport à août pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 4,71 millions d’unités, selon une enquête mensuelle de la National Association of Realtors.

Cela a marqué le huitième mois consécutif de baisse des ventes. Les ventes ont diminué de 23,8 % d’une année à l’autre.

La forte hausse des taux hypothécaires provoque un ralentissement brutal du marché de l’habitation. Le taux moyen du prêt immobilier à taux fixe de 30 ans est désormais légèrement supérieur à 7 %, après avoir démarré cette année autour de 3 %. Cela rend un marché du logement déjà cher encore moins abordable.

Malgré le ralentissement des ventes, les stocks continuent de baisser. Il y avait 1,25 million de maisons à vendre fin septembre, en baisse de 0,8% par rapport à septembre 2021. Au rythme actuel des ventes, cela représente une offre de 3,2 mois. Six mois est considéré comme un approvisionnement équilibré.

“Malgré des ventes plus faibles, plusieurs offres sont toujours en cours, plus d’un quart des maisons se vendant au-dessus du prix catalogue en raison d’un inventaire limité”, a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef à la NAR. “Le manque actuel d’approvisionnement souligne le vaste contraste avec le précédent ralentissement majeur du marché de 2008 à 2010, lorsque les niveaux de stocks étaient quatre fois plus élevés qu’ils ne le sont aujourd’hui.”

Le resserrement de l’offre continue d’exercer une pression sur les prix des maisons. Le prix médian d’une maison existante vendue en septembre était de 384 800 $, une augmentation de 8,4 % par rapport à septembre 2021. Les prix ont grimpé à tous les niveaux de prix. Cela fait 127 mois consécutifs d’augmentations annuelles.

Les prix refroidissent cependant. Septembre a marqué la troisième baisse consécutive des prix d’un mois à l’autre, qui tombe généralement à cette période de l’année.

Cependant, ils chutent plus fort cette année, en particulier dans le bas du marché, où les stocks sont beaucoup plus maigres. Les maisons dont le prix se situait entre 100 000 $ et 250 000 $ ont chuté de 28,4 % par rapport à il y a un an, tandis que les ventes de maisons dont le prix se situait entre 750 000 $ et 1 million de dollars ont diminué de 9,5 %.

Les maisons sont restées sur le marché un peu plus longtemps en septembre, en moyenne 19 jours, contre 16 jours en août et 17 jours en septembre 2021.

Les taux hypothécaires plus élevés ne font pas qu’effrayer les acheteurs potentiels. Ils maintiennent également les vendeurs sur la touche, ce qui ajoute à la crise des stocks.

“Les propriétaires adorent leur taux hypothécaire de 3 % et ils ne veulent pas y renoncer”, a déclaré Yun.