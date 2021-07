Les ventes de maisons existantes augmentent légèrement alors que davantage d’inscriptions arrivent enfin sur le marché

Après quatre mois consécutifs de baisse, les ventes de maisons d’occasion ont augmenté de 1,4% en juin d’un mois à l’autre pour atteindre un taux annualisé désaisonnalisé de 5,86 millions d’unités, selon la National Association of Realtors.

Ces ventes représentent des clôtures, elles sont donc basées sur des contrats signés en avril et mai.

Les ventes ont augmenté de 22,9 % par rapport à juin 2020. Cette comparaison annuelle, selon les agents immobiliers, est encore légèrement faussée en raison des blocages pandémiques dans certaines parties du pays qui ont duré jusqu’à l’été de l’année dernière.

Le stock de maisons à vendre à la fin juin était de 1,25 million, ce qui représente une offre de 2,6 mois au rythme actuel des ventes. Il s’agit d’une légère amélioration par rapport à l’offre de 2,5 mois de mai.

« Nous avons peut-être franchi un cap sur les stocks », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de NAR. « Il y a un certain ralentissement de la demande.

La faiblesse des stocks continue d’exercer une pression sur les prix. Le prix médian d’une maison existante vendue en juin a atteint un sommet historique de 363 300 $. C’était 23,4 % plus élevé que le prix de juin 2020. Une grande partie de ce gain, cependant, est faussée en raison des types de maisons qui se vendent. Les ventes de maisons dont le prix se situe entre 100 000 $ et 250 000 $ ont chuté de 16 % par an. Les ventes de maisons dont le prix se situe entre 750 000 $ et 1 million de dollars ont bondi de 119 %.

« À un niveau général, les prix des maisons ne risquent pas de baisser en raison des conditions de stocks serrées, mais je m’attends à ce que les prix s’apprécient à un rythme plus lent d’ici la fin de l’année », a déclaré Yun. « Idéalement, les coûts d’une maison augmenteraient à peu près en fonction de la croissance des revenus, ce qui devrait se produire en 2022 à mesure que davantage d’inscriptions et de nouvelles constructions seront disponibles. »

Les gains de prix pourraient commencer à se refroidir. Les nouvelles inscriptions ont augmenté de 9% la semaine dernière, par rapport à la même semaine il y a un an, selon Realtor.com. Les stocks ont connu leur 15e semaine consécutive de baisses progressives.

« Bien que davantage de vendeurs soient entrés sur le marché la semaine dernière, les acheteurs de maison peuvent naturellement se sentir frustrés par la pénurie continue de maisons abordables à vendre », a déclaré Danielle Hale, économiste en chef de Realtor.com dans un communiqué. « La légère augmentation des nouvelles inscriptions offre une lueur d’espoir aux acheteurs qui tentent de trouver une maison et de verrouiller des taux hypothécaires encore bas. Le public étant largement d’accord pour dire que le moment est venu de vendre, nous pourrions voir encore plus de nouveaux vendeurs dans les semaines à venir et la fin des stocks diminue avant la fin de l’année. »

Les taux hypothécaires en avril et mai, date de la signature de ces contrats, étaient légèrement inférieurs à ceux de mars. Ils se sont déplacés dans une fourchette très étroite au cours des mois, de sorte qu’ils n’auraient probablement pas joué un rôle en incitant les acheteurs à entrer ou à se retirer du marché.

Les acheteurs voient également plus de concurrence de la part des investisseurs. Ils représentaient 14 % de l’ensemble des ventes, contre seulement 9 % il y a un an. De plus, les achats entièrement en numéraire, qui sont en grande partie des investisseurs, ont atteint 23 % des ventes, contre 16 % il y a un an.