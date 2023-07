Les ventes de maisons en juin chutent au rythme le plus lent en 14 ans

Les ventes de maisons d’occasion ont chuté de 3,3% en juin par rapport à mai, à un taux annualisé désaisonnalisé de 4,16 millions d’unités, selon la National Association of Realtors.

Comparativement à juin de l’an dernier, les ventes ont diminué de 18,9 %. Il s’agit du rythme de vente le plus lent pour juin depuis 2009.

La faiblesse persistante du marché du logement n’est pas due à un manque de demande. Il s’agit d’une pénurie critique d’approvisionnement. Il n’y avait que 1,08 million de maisons à vendre fin juin, soit 13,6 % de moins qu’en juin 2022. Au rythme actuel des ventes, cela représente une offre de 3,1 mois. Un approvisionnement de six mois est considéré comme équilibré entre l’acheteur et le vendeur.

« Il n’y a tout simplement pas assez de maisons à vendre », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef pour les agents immobiliers. « Le marché peut facilement absorber un doublement des stocks. »

Cette dynamique maintient la pression sur les prix des maisons. Le prix médian d’une maison existante vendue en juin était de 410 200 $, le deuxième prix le plus élevé jamais enregistré par les agents immobiliers. Le prix de juin dernier était le plus élevé, mais d’à peine 1 %. Cette mesure médiane, cependant, reflète également ce qui se vend, et en ce moment, avec des taux hypothécaires beaucoup plus élevés que l’an dernier, le bas de gamme du marché est le plus actif.

« Les ventes de maisons ont chuté, mais les prix des maisons se sont maintenus dans la plupart des régions du pays », a déclaré Yun. « L’offre limitée conduit toujours à des situations d’offres multiples, un tiers des maisons étant vendues au-dessus du prix catalogue au cours du dernier mois. »

Il est peu probable que les ventes se redressent de sitôt, car les taux hypothécaires pèsent lourdement sur l’abordabilité. Les agents immobiliers mesurent les ventes de juin en fonction des clôtures, donc des contrats qui ont probablement été signés en avril et mai. Les taux hypothécaires se sont maintenus au milieu de la fourchette de 6 % pendant cette période, puis ont grimpé de plus de 7 % à la toute fin mai. Les taux sont restés dans la fourchette de 7 % pendant tout le mois de juin, alors que les prix des maisons ont augmenté.

Les primo-accédants sont les plus en difficulté. Leur part des ventes de juin est tombée à 26 %, contre 30 % en juin 2022. Il s’agit de la part la plus faible depuis que les agents immobiliers ont commencé à suivre cette métrique.

L’extrémité supérieure du marché, cependant, semble se redresser. Alors que les ventes étaient en baisse dans tous les niveaux de prix, elles étaient moins en baisse dans le haut de gamme. Ce n’était pas le cas l’an dernier, lorsque les ventes de maisons plus chères ont fortement chuté.

Alors que la concurrence s’intensifie, les acheteurs utilisent de plus en plus l’argent liquide pour convaincre les vendeurs. Les ventes au comptant ont représenté 26 % des transactions de juin, un peu plus qu’en mai et en juin de l’an dernier.

Il est peu probable que les ventes rebondissent bientôt sur le marché de l’existant, mais les ventes de maisons neuves en récoltent les bénéfices. Le plus grand constructeur de maisons du pays, DR Horton a fait état d’une forte augmentation des nouvelles commandes dans sa dernière publication de résultats jeudi.

« Malgré la hausse continue des taux hypothécaires et les pressions inflationnistes, nos commandes nettes ont augmenté de 37 % par rapport au trimestre de l’année précédente, car l’offre de logements neufs et existants à des prix abordables reste limitée et la démographie soutenant la demande de logements reste favorable », a déclaré Donald Horton, président du conseil d’administration, dans un communiqué.