Les ventes en attente étaient de 23,3% supérieures à celles de mars 2020, mais cette comparaison annuelle est largement biaisée car le marché du logement s’est essentiellement arrêté en mars dernier au début de la pandémie. Le marché a ensuite fortement rebondi l’été dernier et affiche toujours une demande incroyablement forte.

« Le faible inventaire a été un problème constant, mais plus d’inventaire apparaîtra à mesure que la construction de nouvelles maisons s’intensifiera dans les mois à venir, ainsi que d’une réduction progressive du programme d’abstention hypothécaire », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef pour les agents immobiliers. . « Bien que ces mouvements ne reconstituent pas immédiatement l’offre faible, ils constitueront un pas en avant. »

Les prix des maisons, déjà exorbitants, continuent d’augmenter à un rythme jamais vu depuis plus de 15 ans. Une forte demande et une offre record alimentent les guerres d’enchères à travers le pays.

Les acheteurs potentiels ont perdu du pouvoir d’achat en raison de la hausse des taux hypothécaires, qui n’ont cessé de grimper depuis le début de l’année et plus encore en mars. Le taux contractuel moyen de l’hypothèque fixe populaire de 30 ans a commencé le mois à 3,22% et s’est terminé autour de 3,45%, selon Mortgage News Daily. Il a commencé l’année à 2,76%.

«L’augmentation d’aujourd’hui signale une forte demande des acheteurs de maison et suggère que là où les acheteurs peuvent trouver des vendeurs, les ventes de maisons auront lieu», a déclaré Danielle Hale, économiste en chef de realtor.com. « Les données montrent que si nous avons constaté une augmentation du nombre de nouveaux vendeurs en avril, nous n’en avons toujours pas autant que ces dernières années pré-pandémique. »

Malgré l’augmentation des vaccinations, Hale dit que ses sondages révèlent que les vendeurs potentiels hésitent toujours à laisser les gens visiter leur maison, car les problèmes de santé font partie de plusieurs facteurs qui empêchent certains vendeurs d’être sur le marché.

Au niveau régional, les ventes de maisons en attente dans le Nord-Est ont augmenté de 6,1% pour le mois et ont chuté de 3,7% dans le Midwest. Dans le Sud, les ventes mensuelles ont bondi de 2,9%. Dans l’Ouest, les ventes ont augmenté de 2,9% en mars par rapport à février.

Les ventes de maisons nouvellement construites en mars, qui sont également mesurées par les contrats signés, ont bondi de 21% d’un mois à l’autre, les acheteurs frustrés par le manque de maisons existantes à vendre se sont maintenant tournés vers la nouvelle construction.

Les agents immobiliers prévoient une augmentation des ventes de maisons existantes de 10% en 2021 à 6,2 millions en 2021, tandis que le prix médian des maisons devrait augmenter de 9% en 2021 pour atteindre 323 900 $.