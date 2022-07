Les ventes de maisons en attente ont chuté de 20% en juin alors que les taux hypothécaires montaient en flèche

Les fortes baisses ont coïncidé avec une forte hausse des taux d’intérêt hypothécaires. La moyenne sur le prêt fixe de 30 ans a franchi plus de 6 % à la mi-juin, selon Mortgage News Daily. Il a commencé l’année autour de 3 %. Ces taux élevés et l’inflation dans l’économie générale frappent durement le sentiment des acheteurs.

Les contrats signés pour l’achat de maisons existantes ont chuté de 20% en juin par rapport au même mois il y a un an, a annoncé mercredi la National Association of Realtors.

“Les signatures de contrats pour acheter une maison continueront de chuter tant que les taux hypothécaires continueront de grimper, comme cela s’est produit cette année à ce jour”, a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. “Il y a des indications que les taux hypothécaires pourraient atteindre ou être très proches d’un sommet cyclique en juillet. Si c’est le cas, les contrats en attente devraient également commencer à se stabiliser.”

La baisse des ventes a été généralisée, le Sud et l’Ouest en subissant le pire. Dans le Nord-Est, les ventes en attente ont chuté de 6,7 % par rapport à mai et de 17,6 % par rapport à juin 2021. Les ventes ont diminué de 3,8 % pour le mois dans le Midwest et de 13,4 % par an.

Dans le Sud, les ventes ont diminué de 8,9 % par mois et de 19,2 % par rapport à l’année précédente. Les résultats ont été les pires dans l’Ouest, les ventes ayant chuté de 15,9 % par mois et de 30,9 % à partir de juin 2021.

Un autre rapport sur les ventes de maisons nouvellement construites en juin, qui sont également comptabilisées par les contrats signés, a montré une baisse similaire, selon le recensement américain. Les constructeurs offrent désormais davantage d’incitatifs pour se décharger des stocks croissants, bien que les prix soient toujours plus élevés qu’il y a un an.

Le NAR prévoit maintenant que les ventes totales pour cette année seront en baisse de 13 %, mais qu’elles devraient commencer à augmenter au début de 2023. Mais cette prévision optimiste dépend des niveaux des taux hypothécaires.

“Pour l’avenir, un ralentissement de l’activité économique et un recul des investissements des entreprises pourraient entraîner une modération du rythme des gains des taux hypothécaires, alors que les investisseurs réorientent les allocations vers la sécurité des obligations”, a déclaré George Ratiu, économiste principal chez Realtor.com. “Combiné à l’augmentation de l’offre de logements, nous pourrions voir de meilleures opportunités pour les acheteurs plus tard dans l’année.”