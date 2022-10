Les ventes de maisons en attente ont chuté de 10% en septembre par rapport à août

Les ventes de maisons en attente, une mesure des contrats signés sur les maisons existantes, ont chuté de 10,2% bien pire que prévu en septembre par rapport à août, selon la National Association of Realtors.

Les économistes avaient prédit une baisse de 4 %. Les ventes ont baissé de 31 % d’une année sur l’autre.

Il s’agit du niveau le plus bas de l’indice des ventes en attente depuis juin 2010, hors avril 2020, lorsque la pandémie de Covid en était à ses débuts.

Les agents immobiliers pointent carrément vers des taux hypothécaires nettement plus élevés, qui étaient restés à des niveaux record pendant les deux premières années de la pandémie. Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans était d’environ 3 % au début de cette année, mais a ensuite augmenté rapidement, dépassant les 6 % en juin, selon Mortgage News Daily. Il a légèrement reculé en juillet et en août, puis a recommencé à augmenter, franchissant 7 % en septembre, lors de la signature de ces contrats.

“L’inflation persistante s’est avérée assez néfaste pour le marché du logement”, a déclaré l’économiste en chef de la NAR, Lawrence Yun. “La Réserve fédérale a dû augmenter considérablement les taux d’intérêt pour juguler l’inflation, ce qui a entraîné beaucoup moins d’acheteurs et encore moins de vendeurs.”

La demande de prêts hypothécaires et les nouvelles inscriptions sont également en baisse, car les propriétaires ne sont pas disposés à renoncer à leurs taux d’intérêt historiquement bas pour passer à des taux beaucoup plus élevés. Pour les acheteurs potentiels, l’augmentation des taux signifie que le paiement mensuel d’une maison au prix médian, avec une mise de fonds de 20 %, est maintenant supérieur de près de 1 000 $ à ce qu’il était en janvier.

“Avec des salaires en baisse à cause de l’inflation et des taux en hausse, le pouvoir d’achat des acheteurs a été réduit de plus de 100 000 dollars”, a déclaré George Ratiu, économiste principal chez Realtor.com.

“En ce qui concerne le reste de l’année, nous pouvons nous attendre à ce que les taux d’intérêt poursuivent leur trajectoire ascendante. Le resserrement monétaire de la Réserve fédérale n’a pas encore fait reculer l’inflation, ce qui signifie que la banque devrait encore relever son taux directeur, ” il ajouta.

Alors que les prix des maisons brûlants commencent à se calmer et même à chuter sur certains marchés locaux, la baisse ne suffit pas à compenser la hausse des taux d’intérêt. Les prix des maisons ont augmenté de plus de 40 % depuis le début de la pandémie, alimentés en grande partie par ces taux d’intérêt les plus bas au début.

Au niveau régional, les ventes de maisons en attente ont chuté de 16,2 % d’un mois à l’autre dans le Nord-Est et de 30,1 % d’une année sur l’autre. Dans le Midwest, les ventes ont baissé de 8,8 % pour le mois et de 26,7 % par rapport à il y a un an.

Dans le Sud, les ventes ont reculé de 8,1 % pour le mois et ont baissé de 30,0 % d’une année sur l’autre, et dans l’Ouest, la région la plus chère du pays, les ventes ont chuté de 11,7 % pour le mois et de 38,7 % par rapport à l’année précédente.