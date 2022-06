Les ventes de maisons en attente après une augmentation surprise en mai

Les ventes de maisons en attente, une mesure des contrats signés sur les maisons existantes, ont légèrement augmenté en mai, en hausse de 0,7% par rapport à avril, selon la National Association of Realtors.

Cela a mis fin à une séquence de six mois de baisse de la demande. Les ventes étaient toujours inférieures de 13,6 % à celles de mai 2021.

Les acheteurs font face à la hausse des taux hypothécaires depuis le début de cette année, mais les taux ont en fait légèrement reculé en mai, ce qui pourrait expliquer le gain des ventes. Une plus grande offre est également arrivée sur le marché, et le stock actif total a également augmenté, car certaines maisons sont restées plus longtemps sur le marché.

La moyenne des hypothèques fixes sur 30 ans a atteint un sommet de 5,64 % la première semaine du mois, mais est ensuite tombée à 5,25 % à la fin du mois, selon Mortgage News Daily. À la mi-juin, il a de nouveau bondi à un peu plus de 6 %.

“Malgré le petit gain des ventes en attente par rapport au mois précédent, le marché du logement est clairement en transition”, a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef pour les agents immobiliers. “Les signatures de contrats ont considérablement diminué par rapport à il y a un an en raison de taux hypothécaires beaucoup plus élevés.”

L’offre de maisons à vendre a enfin commencé à augmenter, en hausse de 21 % par rapport à il y a un an selon Realtor.com. Il reste cependant environ la moitié des niveaux pré-covid. Le prix d’inscription médian la semaine dernière a également augmenté d’environ 17 % d’une année sur l’autre, se maintenant stable pour la troisième semaine consécutive.

Au niveau régional, les ventes de maisons en attente ont augmenté de 15,4% dans le Nord-Est par rapport au mois dernier et ont baissé de 11,9% par rapport à mai 2021. Dans le Midwest, les ventes ont chuté de 1,7% pour le mois et ont baissé de 8,8% par rapport à il y a un an.

Dans le Sud, les ventes ont augmenté de 0,2 % d’un mois à l’autre et ont diminué de 13,8 % d’une année sur l’autre. Les ventes ont chuté le plus durement dans l’Ouest, où les maisons sont les plus chères, en baisse de 5,0 % pour le mois et de 19,8 % par rapport à l’année précédente.

“Alors que les taux d’intérêt ont baissé au cours du mois, les coûts de financement de l’achat d’une maison sont restés élevés”, a déclaré George Ratiu, directeur de la recherche économique chez Realtor.com. “Au milieu de 2022, les marchés immobiliers reflètent une économie qui atteint sa réalité post-pandémique.”