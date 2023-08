Les ventes de maisons chutent à nouveau en juillet, alors que l’offre baisse à nouveau

Les ventes de maisons d’occasion ont chuté de 2,2 % en juillet par rapport à juin pour atteindre un taux annualisé désaisonnalisé de 4,07 millions d’unités, selon la National Association of Realtors.

Les ventes ont diminué de 16,6 % par rapport à juillet de l’an dernier. Les maisons se sont vendues au rythme de juillet le plus lent depuis 2010.

Ce décompte concerne les fermetures, de sorte que les contrats ont probablement été signés en mai et juin, lorsque les taux hypothécaires sont passés d’environ 6,5 % à bien plus de 7 %.

Les ventes ont chuté d’un mois à l’autre dans toutes les régions sauf l’Ouest, où elles ont augmenté de 2,7 %. Les ventes ont le plus chuté dans le Nord-Est, en baisse de 5,9 %.

La National Association of Realtors blâme les taux plus élevés et l’offre toujours serrée pour la diminution. Il y avait 1,11 million de maisons à vendre fin juillet, soit 14,6 % de moins qu’en juillet 2022 et le niveau le plus bas depuis 1999. Il y a maintenant deux fois moins de maisons à vendre qu’avant Covid.

Au rythme actuel des ventes, cela représente un approvisionnement de 3,3 mois. Un approvisionnement de six mois est considéré comme équilibré entre l’acheteur et le vendeur.

La pénurie d’approvisionnement continue de pousser à la fois la concurrence et les prix à la hausse. Le prix médian d’une maison vendue en juillet était de 406 700 $, une augmentation de 1,9 % par rapport à juillet de l’année dernière.

« L’Ouest est la région la plus chère, mais c’est aussi la région qui a connu une baisse des prix », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la National Association of Realtors.

Les prix en juillet ont augmenté dans toutes les régions d’une année à l’autre, sauf dans l’Ouest, où ils sont demeurés stables.

Environ les trois quarts des maisons vendues étaient sur le marché depuis moins d’un mois, indiquant une demande toujours forte. Environ 30% vendu pour le prix de liste ci-dessus.

« Les acheteurs de maisons ont vu le nombre d’options diminuer car les propriétaires se contentent en grande partie de rester sur place et de profiter de leur maison actuelle, en particulier ceux qui ont un faible taux hypothécaire », a déclaré Danielle Hale, économiste en chef chez Realtor.com.

Les ventes ont chuté dans toutes les catégories de prix, mais elles ont le moins baissé dans la catégorie de prix la plus élevée : les maisons de plus d’un million de dollars. C’est parce qu’il y a beaucoup plus d’offre sur le haut de gamme, tandis que le bas de gamme du marché est le plus maigre.

Les acheteurs continuent d’utiliser l’argent liquide pour obtenir un avantage concurrentiel. Les ventes au comptant ont représenté 26 % des transactions, comme en juin mais en hausse par rapport à 24 % en juillet 2022.

Les investisseurs, qui ont tendance à utiliser le plus d’argent liquide, ont acheté 16 % des maisons en juillet. Il a marqué une baisse par rapport à 18% en juin mais a augmenté par rapport à 14% en juillet 2022.

Les primo-accédants semblent reprendre du poil de la bête. Les agents immobiliers ont déclaré que 30 % des ventes étaient destinées à ces acheteurs, contre 27 % en juin.

La demande de prêts de la Federal Housing Administration augmente également. Ces prêts, qui offrent une faible mise de fonds, sont privilégiés par les primo-accédants.

« Le marché du logement est à un tournant alors que nous nous dirigeons vers l’automne », a déclaré Lisa Sturtevant, économiste en chef chez Bright MLS, notant en particulier la hausse des taux hypothécaires. « La décision entre la location et l’achat penchera en faveur de la location pour certains consommateurs, en particulier sur les marchés où les loyers baissent et où de nouveaux appartements sont mis en ligne. »