Les ventes de logements ont augmenté en novembre sur un marché du travail en ébullition, craintes de hausse des taux

HOUSTON, TEXAS – 12 AOT: Une maison nouvellement vendue est présentée le 12 août 2021 à Houston, Texas. Les prix des maisons ont grimpé pendant la pandémie, car les taux d’intérêt bas et le travail à domicile sont devenus plus abondants. Les prix des maisons à travers le pays continuent d’augmenter au deuxième trimestre, alors que la forte demande continue de submerger l’offre de maisons à vendre. À l’échelle nationale, le prix de vente médian des maisons individuelles existantes a augmenté de 22,9 % au deuxième trimestre. (Photo de Brandon Bell/Getty Images)

Les ventes de maisons appartenant auparavant en novembre ont augmenté de 1,9% par rapport à octobre à 6,46 millions d’unités, selon le décompte désaisonnalisé de la National Association of Realtors. Les ventes ont diminué de 2,0 % par rapport à novembre 2020.

Ces ventes reflètent des fermetures de maisons, donc des contrats qui ont probablement été signés en septembre et octobre.

Au niveau régional, d’un mois à l’autre, les ventes dans le Nord-Est sont restées inchangées. Dans le Midwest, ils ont augmenté de 0,7% et dans le Sud, ils ont augmenté de 2,9%. Dans l’Ouest, les ventes ont augmenté de 2,3 %.

Selon l’économiste en chef de la NAR, Lawrence Yun, les ventes ont probablement augmenté en raison du renforcement du marché du travail et des craintes des acheteurs potentiels que les taux hypothécaires soient considérablement plus élevés l’année prochaine.

Fin novembre, 1,11 million de logements étaient à vendre, en baisse de 13 % sur un an. Au rythme de vente actuel, cela représente un approvisionnement de 2,1 mois.

« De nouvelles annonces arrivent sur le marché, mais elles sont rapidement récupérées », a déclaré Yun, qui a ajouté qu’il s’attend à une nouvelle baisse des stocks en décembre.

Cette offre restreinte a continué d’exercer une pression à la hausse sur les prix des maisons. Le prix médian d’une maison existante vendue en novembre était de 353 900 $. Il s’agit d’un gain de 13,9 % par rapport à novembre 2020. Les gains de prix ralentissent par rapport aux gains annuels antérieurs d’environ 20 %.

Les ventes ont été plus fortes dans les catégories les plus chères, avec des maisons dont le prix se situe entre 750 000 et 1 million de dollars, augmentant de 37 % d’une année sur l’autre et celles dont le prix dépasse 1 million de dollars augmentant de 50 %. En comparaison, les maisons dont le prix se situe entre 100 000 $ et 250 000 $ ont chuté de 19 %. L’offre est la plus faible sur l’extrémité inférieure du marché.

Le marché évolue également très rapidement, la durée moyenne de séjour d’une maison sur le marché n’étant que de 18 jours.

La part des ventes aux primo-accédants n’était que de 26%, contre 32% en novembre 2020. La part des ventes aux investisseurs était de 15%, contre 14% l’année précédente.

Les taux hypothécaires n’ont pas beaucoup aidé les acheteurs non plus. Alors que les taux sont toujours bas historiquement, le taux moyen du populaire prêt hypothécaire fixe de 30 ans a commencé en septembre à 2,92 % et a terminé en octobre à 3,22 %, selon Mortgage News Daily. Cela enlevait un pouvoir d’achat important, notamment pour les débutants ou les primo-accédants.

« La perspective de taux d’intérêt plus élevés en 2022 accélère la décision des acheteurs dans une saison autrement plus lente », a déclaré George Ratiu, économiste principal chez Realtor.com. « Cependant, le faible nombre de maisons à vendre reste le principal défi, déroutant à la fois les propriétaires existants à la recherche de leur prochaine maison et les accédants à la recherche d’un logement à eux. »