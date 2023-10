Les ventes de maisons d’occasion ont chuté de 2 % en septembre par rapport à août pour atteindre un taux annualisé désaisonnalisé de 3,96 millions d’unités, selon la National Association of Realtors. Les ventes ont été inférieures de 15,4 % par rapport à septembre 2022.

Il s’agit du rythme de ventes le plus lent depuis octobre 2010, pendant la Grande Récession, lorsque le marché était en pleine crise des saisies immobilières. À titre de comparaison, il y a à peine deux ans, lorsque les taux hypothécaires tournaient autour de 3 %, les ventes de logements atteignaient le rythme de 6,6 millions. Le taux moyen sur 30 ans fixé aujourd’hui se situe autour de 8 %, selon Mortgage News Daily.

« Comme cela a été le cas tout au long de cette année, les stocks limités et le faible prix des logements continuent d’entraver les ventes de logements », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef du NAR. « La Réserve fédérale ne peut tout simplement pas continuer à augmenter les taux d’intérêt à la lumière du ralentissement de l’inflation et de l’affaiblissement des créations d’emplois. »

Il y avait 1,13 million de logements à vendre fin septembre, soit une baisse de plus de 8 % par rapport à l’année dernière. Les stocks atteignent désormais un niveau d’approvisionnement de 3,4 mois, ce qui est légèrement meilleur que l’année dernière, mais uniquement parce que les ventes ont considérablement baissé. L’offre est basée sur le rythme de vente actuel.

En plus des taux hypothécaires plus élevés, le prix médian d’une maison vendue en septembre était de 394 300 $, en hausse de 2,8 % d’une année sur l’autre. Environ 26 % des maisons ont été vendues au-dessus du prix catalogue, en raison du manque d’offre qui entraîne des guerres d’enchères.

Les primo-accédants ne représentaient que 27 % des ventes. Historiquement, ils représentent environ 40 %.

Même si les ventes ont été plus faibles dans tous les niveaux de prix, elles ont le moins chuté dans le segment haut de gamme. Cela est dû au fait que l’offre est plus importante aux prix les plus élevés et que les acheteurs haut de gamme peuvent souvent utiliser des espèces. La demande de prêts hypothécaires est désormais à son plus bas niveau depuis 1995, selon la Mortgage Bankers Association.

Les ventes au comptant représentaient 29 % de toutes les transactions de septembre, contre 27 % en août et 22 % en septembre de l’année dernière.

« Même si l’accessibilité financière constitue un obstacle, le regain d’énergie à la hausse qui a suivi les projections de la Fed en septembre aurait pu inciter certains acheteurs à se précipiter vers la table de clôture, de peur d’être confrontés à des taux hypothécaires plus élevés et à une accessibilité encore pire dans les mois à venir. Si tel est le cas, cela pourrait signifier une plus grande accalmie dans l’activité commerciale dans les mois à venir », a déclaré Danielle Hale, économiste en chef de Realtor.com, dans un communiqué.

Clarification : Cette histoire a été mise à jour pour clarifier que les ventes étaient inférieures de 15,4 % par rapport à septembre 2022.