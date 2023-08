Les ventes de logements au Royaume-Uni devraient atteindre leur plus bas niveau depuis 2012 alors que les ventes de prêts hypothécaires chutent

Le rapport montre une baisse estimée de 21 % des ventes à réaliser en 2023 par rapport à l’année dernière, avec un million de transactions qui devraient être finalisées cette année. Cela équivaut à un déménagement de chaque ménage tous les 23 ans, soit une augmentation de six ans par rapport à 2021, selon le rapport mensuel.

LONDRES — Le nombre de maisons vendues au Royaume-Uni cette année devrait atteindre le chiffre annuel le plus bas depuis 2012, a découvert la société immobilière Zoopla dans son dernier prix de l’immobilier. indice libéré mercredi.

La demande de logements au cours des quatre dernières semaines est en baisse de 34 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, car la hausse des taux hypothécaires et les pressions sur le coût de la vie pèsent sur le marché, a déclaré Zoopla.

La baisse des ventes intervient alors que la croissance des prix de l’immobilier stagne, avec une légère augmentation de 1,7% sur 12 mois jusqu’en juin, selon données du Bureau des statistiques nationales. La maison britannique moyenne coûtait 288 000 £ (364 000 $) en juin, soit 5 000 £ de plus que la même période de l’année précédente, mais 5 000 £ de moins que le dernier sommet de novembre 2022.

Même si les prix de l’immobilier ont connu une légère hausse, les chiffres des ventes ont été plus durement touchés par la hausse des coûts d’emprunt, a déclaré Richard Donnell, directeur exécutif de Zoopla, dans un communiqué de presse.

« Les acheteurs au comptant sont plus immunisés et sont en passe de représenter plus d’une vente sur trois en 2023 », a déclaré Donnell.

« Les taux hypothécaires ont commencé à baisser lentement, mais ils doivent tomber en dessous de 5 % avant de constater un appétit accru pour déménager au second semestre 2023 », a-t-il ajouté.

Le nombre de ventes au comptant devrait chuter d’environ 1 % par rapport à l’année dernière, estime Zoopla, tandis que le nombre de ventes hypothécaires pourrait chuter de 28 % car les acheteurs de maison sont confrontés à des taux hypothécaires plus élevés.

La Banque d’Angleterre a relevé ses taux d’intérêt pour la 14e fois consécutive le 3 août, portant le chiffre qui sous-tend la plupart des taux hypothécaires à un sommet de 5,25 % depuis 15 ans.

Les taux hypothécaires ont commencé à baisser mais restent élevés, avec le taux moyen d’un prêt hypothécaire fixe sur 2 ans pour un prêt à 95 % à 6,7 % pour la semaine du 21 août, immobilier en ligne. entreprise Rightmove l’a dit la semaine dernière. Cela représente une baisse de 0,2% par rapport à la semaine précédente.