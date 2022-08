Les ventes de livres pour The Satanic Verses de Sir Salman Rushdie augmentent après que l’auteur a été poignardé | Nouvelles américaines

Les ventes de livres pour le roman de Sir Salman Rushdie, The Satanic Verses, ont bondi après que l’auteur a été poignardé lors d’un événement aux États-Unis la semaine dernière.

Le livre controversé de 1988, considéré comme blasphématoire par certains musulmans, est passé à la huitième place du classement Amazon des livres de fiction les plus vendus de la semaine et a été vendu par d’autres libraires.

La flambée des ventes semble être quelque peu motivée par des lecteurs solidaires de Sir Salman, qui a été la cible de menaces de mort pendant des décennies, y compris une fatwa, à propos du livre.

Mercredi après-midi, l’édition de poche épuisée du livre était le livre le plus vendu n ° 2 sur le tableau de la fiction et de la littérature contemporaines d’Amazon et la version du livre audio occupait la place n ° 14 sur Audible.

Un critique vérifié a écrit sur Amazon vendredi dernier : « Acheté en solidarité avec M. Rushdie.

“Personne ne devrait être agressé physiquement pour les mots qu’il écrit.”

L’édition de poche du livre était également temporairement en rupture de stock sur les sites Web de Barnes & Noble et Bookshop.org, une place de marché axée sur les libraires indépendants.

Il survient presque une semaine après le Un Britannique d’origine indienne de 75 ans a été transporté par avion à l’hôpital et a subi des heures de chirurgie après avoir été attaqué sur scène à Chautauqua, dans l’État de New York, vendredi dernier.

Sir Salman a été poignardé environ 12 fois au visage et au cou, selon des responsables locaux, et a été retiré d’un ventilateur mais subi des “blessures qui changent la vie”dit son fils.

Des témoins se précipitent pour aider l'auteur après l'attaque



Les versets sataniques ont été interdits en 1988 dans un certain nombre de pays à forte population musulmane, dont l’Iran.

Certaines des scènes du livre représentent un personnage calqué sur le prophète Mahomet qui a suscité la colère de certains membres de la communauté musulmane, qui l’ont considéré comme blasphématoire.

En 1989, le dirigeant iranien de l’époque, l’ayatollah Khomeiny, a émis une fatwa, ou édit religieux, appelant les musulmans à tuer l’auteur.

Le livre a été brûlé dans le monde entier et les traducteurs de l’ouvrage ont été attaqués. Sir Salman a reçu des décennies de menaces et a vécu caché pendant de nombreuses années.

Les versets sataniques restent interdits en Iran et dans un certain nombre d’autres pays.

L’homme qui aurait poignardé Sir Salman, Hadi Matar, 24 ans, a nié les accusations de tentative de meurtre et d’agression.

S’exprimant depuis la prison du comté de Chautauqua, Matar a déclaré au New York Post qu’il n’aimait pas Sir Salman et a déclaré qu’il “avait attaqué l’islam”, ajoutant qu’il n’avait lu que “quelques pages” des Versets sataniques.

Il n’a pas voulu dire s’il s’était inspiré du défunt ayatollah, citant un avertissement de son avocat.