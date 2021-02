Les ventes de l’iPhone 12 mini d’Apple aux États-Unis ne représentaient que 5% des ventes totales de ses nouveaux téléphones au cours de la première quinzaine de janvier, a déclaré mardi le fournisseur de données de l’industrie Counterpoint, ajoutant aux signes d’une demande en sourdine pour la nouvelle version plus petite de son appareil phare.

Les utilisateurs de smartphones sont passés à des appareils plus grands ces dernières années, car ils dévorent plus de contenu vidéo en déplacement et se gaver sur des plateformes de médias sociaux visuellement riches comme Facebook, Instagram, Tiktok et Snapchat.

La part mondiale des smartphones à petit écran diminue régulièrement https://graphics.reuters.com/APPLE-IPHONE/rlgpdewkbvo/chart.png

L’analyste de JP Morgan, William Yang, a déclaré dans une note la semaine dernière que la faible demande pour les plus petits iPhone 12 et 12 mini pourrait conduire Apple à arrêter la production du mini au deuxième trimestre.

« L’ajustement du mix produit est bien attendu par les investisseurs et ne devrait pas être une surprise négative », a ajouté Yang.

Apple n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

La société a lancé une variante plus petite du modèle iPhone 12 l’année dernière, mais la demande pour les smartphones plus petits semble être plus faible, par rapport aux iPhone 12 Pro haut de gamme et aux anciens iPhone 11s.

« Ceci est conforme à ce que nous voyons sur le marché mondial plus large, où les écrans de moins de 6,0 » représentent désormais environ 10% de la part de tous les smartphones vendus « , a ajouté Kang.

Apple a expédié sa gamme d’iPhone 12 plusieurs semaines plus tard que d’habitude l’année dernière, mais un nombre accru de modèles et un nouveau look ont ​​exploité la demande de mises à niveau refoulée, en particulier en Chine.

Le mois dernier, la société basée à Cupertino, en Californie, a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de 65,60 milliards de dollars grâce à son activité iPhones, battant le record qu’elle avait établi il y a trois ans.

L’activité iPhone d’Apple enregistre des ventes record https://graphics.reuters.com/APPLE-RESULTS/jznvnmmedpl/chart.png