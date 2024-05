Les ventes de lait cru augmentent malgré les avertissements du CDC concernant le risque associé à la grippe aviaire

Les ventes de lait cru semblent être en hausse, malgré des années d’avertissements sur les risques sanitaires liés à la consommation de produits non pasteurisés et une épidémie de grippe aviaire chez les vaches laitières.

Depuis le 25 mars, date à laquelle le virus de la grippe aviaire a été confirmé pour la première fois chez des bovins américains, les ventes hebdomadaires de lait cru de vache ont augmenté de 21 %, jusqu’à 65 % par rapport aux mêmes périodes de l’année dernière, selon l’étude de marché. société NielsenIQ.

Cela va à l’encontre des conseils de la Food and Drug Administration et des Centers for Disease Control and Prevention, qui qualifient le lait cru d’un des aliments « les plus risqués » que les gens puissent consommer.

« Le lait cru peut être contaminé par des germes nocifs qui peuvent vous rendre très malade », indique le CDC sur son site Internet.

Lundi, au moins 42 troupeaux dans neuf États contenaient des vaches infectées par le virus connu sous le nom de type A H5N1, ont indiqué des responsables fédéraux.

Le virus a été détecté en grande quantité dans le lait cru des vaches infectées. Des restes viraux ont été trouvés dans des échantillons de lait vendus dans les épiceries, mais la FDA a déclaré que ces produits peuvent être consommés sans danger car il a été confirmé que la pasteurisation tue le virus.

On ne sait pas encore si le virus vivant peut être transmis aux personnes qui consomment du lait qui n’a pas été traité thermiquement.

Mais les responsables du CDC ont averti la semaine dernière que les personnes qui boivent du lait cru pourraient théoriquement être infectées si le virus de la grippe aviaire entre en contact avec les récepteurs du nez, de la bouche et de la gorge ou en inhalant le virus dans les poumons. On craint également que si davantage de personnes sont exposées au virus, celui-ci pourrait muter pour se propager plus facilement chez l’homme.

Les États ont des réglementations très variables concernant le lait cru, certains autorisant la vente au détail dans les magasins et d’autres autorisant la vente uniquement dans les fermes. Certains États autorisent ce qu’on appelle le partage de vaches, où les gens paient pour le lait d’animaux désignés, et d’autres n’autorisent la consommation que par les propriétaires de ferme, les employés ou les « invités non payants ».

Les chiffres NielsenIQ incluent les épiceries et autres points de vente au détail. Ils montrent que les produits laitiers crus ne représentent qu’une petite fraction des ventes globales de produits laitiers. Par exemple, environ 4 100 unités de lait cru de vache et environ 43 000 unités de fromage au lait cru ont été vendues la semaine du 5 mai, selon NielsenIQ. Cela se compare à environ 66,5 millions d’unités de lait de vache pasteurisé et à environ 62 millions d’unités de fromage pasteurisé.

Pourtant, les témoignages sur le lait cru sont nombreux sur les réseaux sociaux. Et Mark McAfee, propriétaire de Raw Farm USA à Fresno, en Californie, affirme qu’il ne peut pas garder ses produits non pasteurisés en stock.

« Les gens recherchent du lait cru comme des fous », a-t-il déclaré, soulignant qu’aucune grippe aviaire n’a été détectée dans ses troupeaux ni en Californie. « Tout ce que la FDA dit à nos clients de faire, ils font le contraire. »

Cette hausse surprend Donald Schaffner, professeur de sciences alimentaires à l’Université Rutgers, qui a qualifié la tendance de « absolument stupéfiante ».

« Les experts en sécurité alimentaire comme moi se contentent de secouer la tête », a-t-il déclaré.

De 1998 à 2018, le CDC a documenté plus de 200 épidémies de maladies liées au lait cru, qui ont rendu malades plus de 2 600 personnes et en ont hospitalisé plus de 225.

Le lait cru est beaucoup plus susceptible que le lait pasteurisé de provoquer des maladies et des hospitalisations liées à des bactéries dangereuses telles que Campylobacter, Listeria, Salmonella et E. coli, selon des recherches.

Avant l’adoption des normes laitières en 1924, environ 25 % des maladies d’origine alimentaire aux États-Unis étaient liées à la consommation de produits laitiers, a déclaré Alex O’Brien, coordinateur de la sécurité et de la qualité au Center for Dairy Research. Aujourd’hui, les produits laitiers représentent environ 1 % de ces maladies, a-t-il déclaré.

« Je compare boire du lait cru à jouer à la roulette russe », a déclaré O’Brien. Plus les gens en consomment, plus ils risquent de tomber malade, a-t-il ajouté.

Malgré les risques, environ 4,4 % des adultes américains – soit près de 11 millions de personnes – déclarent boire du lait cru au moins une fois par an, et environ 1 % déclarent en consommer chaque semaine, selon une étude de la FDA de 2022.

Bonni Gilley, 75 ans, de Fresno, a déclaré qu’elle a élevé des générations de sa famille avec du lait cru, de la crème et du beurre non pasteurisés parce qu’elle pense que « c’est tellement sain » et manque d’additifs.

Les rapports faisant état de grippe aviaire chez les bovins laitiers ne l’ont pas fait réfléchir à deux fois avant de boire du lait cru, a déclaré Gilley.

« Au contraire, cela accélère mes réflexions sur le lait cru », a-t-elle déclaré, en partie parce qu’elle ne fait pas confiance aux responsables gouvernementaux.

De tels points de vue font partie d’un problème plus vaste de méfiance envers le gouvernement et de rejet de l’expertise, a déclaré Matthew Motta, qui étudie la désinformation sur la santé à l’Université de Boston.

« Ce n’est pas que les gens soient stupides ou ignorants ou qu’ils ne connaissent pas la science », a-t-il déclaré. « Ils sont motivés à le rejeter sur la base de leur partisanerie, de leur idéologie politique, de leur religion, de leurs valeurs culturelles. »

Les responsables du CDC et de la FDA n’ont pas répondu aux questions sur la popularité croissante du lait cru.

Motta a suggéré que les agences devraient réagir en publiant des publications sur les réseaux sociaux vantant les effets du lait pasteurisé sur la santé.

« Les communicateurs doivent faire un effort pour comprendre pourquoi les gens consomment du lait cru et essayer de les rencontrer là où ils se trouvent », a-t-il déclaré.